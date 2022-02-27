Aubameyang marca, Dembélé brilha e Barcelona goleia o Athletic Bilbao

O Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 4 a 0 no Camp Nou pela 26ª rodada da La Liga. Os gols da partida foram marcados por Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong e Depay. Com a vitória, a equipe de Xavi segue na 4ª colocação do Campeonato Espanhol, com 45 pontos.> Veja a tabela da La Liga
BARÇA NA FRENTE!O Barcelona controlou as ações do jogo, mas vinha tendo dificuldades para furar a defesa do Athletic Bilbao. Porém, aos 37 minutos da primeira etapa, Daniel Alves cobrou escanteio, Piqué cabeceou na trave e a bola sobrou para Aubameyang marcar para o Barcelona.
DEMBÉLÉ MARCAA equipe comandada pelo técnico Xavi seguiu com maior volume de jogo e conseguiu ampliar a vantagem no placar. Aos 28 minutos da segunda etapa, Dembélé, que veio do banco, recebeu de Frank de Jong pela esquerda, driblou e acertou um chute forte para o gol.
BARÇA AMPLIA E GOLEIACom a entrada de Dembélé, o Barcelona melhorou no ataque e fez o placar ficar ainda maior. Aos 45 minutos, Dembélé cruzou para Luuk de Jong marcar o terceiro da equipe. Em seguida, em lance parecido, Dembélé cruzou para Depay fechar o resultado no Camp Nou.
SEQUÊNCIAO Barcelona volta a campo somente no domingo para enfrentar o Elche pela La Liga. Enquanto o Athletic Bilbao vai a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Valencia, pela semifinal da Copa do Rei.