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Atuando pelo Corinthians, Tévez era eleito 'Rei da América' há 16 anos

O prêmio considerou a temporada 2005, onde o atacante argentino foi campeão e melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelo Timão
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:09

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:09

Uma temporada perfeita, é assim que pode ser considerado o ano de 2005 do atacante argentino Carlos Tévez, pelo Corinthians. E nesta quinta-feira (6), completa 16 anos em que o jornal uruguaio El País elegeu Carlitos como 'Rei da América', à época atuando pelo Timão, onde foi, naquela temporada, campeão e melhor jogador do Campeonato Brasileiro.A premiação é tradicional e acontece desde 1971 (entre 1971 e 1985 promovida pelo jornal venezuelano El Mundo, e posteriormente pelo El País), e Tévez foi o segundo jogador a ser eleito atuando pelo Corinthians - o primeiro havia sido Sócrates, em 1983. Completa de representantes corintianos na premiação a lista a lateral Tamires, que foi eleita Rainha da América, em eleição inédita feita em 2021.
Em 2005, Carlitos venceu dois atletas do São Paulo na eleição para Rei da América, o zagueiro uruguaio Diego Lugano, e o lateral-direito Cicinho. Na temporada vencedora, Tévez marcou 31 gols e deu 13 assistências em 53 jogos.
Antes de ser eleito atuando pelo clube do Parque São Jorge, Carlitos Tévez já havia conquistado o prêmio em nos dois anos anteriores, 2003 e 2004, jogando pelo Boca Júniors. Em 2015, no seu retorno ao clube argentino, o atacante voltou a disputar, mas ficou na segunda colocação, perdendo para o uruguaio Carlos Sánchez, que hoje joga pelo Santos, mas à época defendia o River Plate, da Argentina.
Outros jogadores disputaram mas não ganharam o prêmio representando o Corinthians, são: o meia Rivellino (terceiro colocado em 1973), o zagueiro Carlos Gamarra (segundo colocado em 1998) e o atacante Paolo Guerrero (segundo colocado em 2012).
Crédito: Sozinho,Tévezparticipoudiretamentede32%dosgolscorintianosem2005(Foto:Divulgação/Ag.Corinthians

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