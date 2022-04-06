Atualmente no Cruzeiro, atacante Bruno José é cortejado por Cuiabá, Coritiba e Guarani

O atacante Bruno José, atualmente na reserva do Cruzeiro, está sendo cortejado por três clubes, sendo dois da Série A, Coritiba e Cuiabá, e um da Série B, O Guarani. Os três clubes querem que Bruno seja emprestado até o fim da temporada. Os interesses no atacante de 24 anos foi divulgado pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmado pelo L!. O Cuiabá está disposto a pagar 100% do salário do atacante pelo empréstimo e assim, fica na dianteira para contratar Bruno. Assim, Coxa e Bugre correm por fora para contar com o jogador, pois querem rachar a conta dos vencimentos do atleta com a Raposa. Bruno José chegou ao Cruzeiro em 2021. Ele foi revelado pelo Internacional, mas não se firmou no Colorado, rodando por outras equipes como Botafogo-SP, CSA e o Brasil de Pelotas antes de acertar com o time mineiro. Na pifia temporada 2021 na Série B, Bruno foi um dos poucos destaques da Raposa. Todavia, este ano perdeu espaço entrando em campo nove vezes, sendo apenas três jogos como titular. ele marcou um gol e deu duas assistências.Seu contrato com o Cruzeiro vai até o fim de 2024.