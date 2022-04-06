Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atualmente no Cruzeiro, atacante Bruno José é cortejado por Cuiabá, Coritiba e Guarani
futebol

Atualmente no Cruzeiro, atacante Bruno José é cortejado por Cuiabá, Coritiba e Guarani

Ojogador de 24 aos entrou na mira dos três times para ser reforço no Brasieirão ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 21:16

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 21:16

O atacante Bruno José, atualmente na reserva do Cruzeiro, está sendo cortejado por três clubes, sendo dois da Série A, Coritiba e Cuiabá, e um da Série B, O Guarani. Os três clubes querem que Bruno seja emprestado até o fim da temporada. Os interesses no atacante de 24 anos foi divulgado pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmado pelo L!. O Cuiabá está disposto a pagar 100% do salário do atacante pelo empréstimo e assim, fica na dianteira para contratar Bruno. Assim, Coxa e Bugre correm por fora para contar com o jogador, pois querem rachar a conta dos vencimentos do atleta com a Raposa. Bruno José chegou ao Cruzeiro em 2021. Ele foi revelado pelo Internacional, mas não se firmou no Colorado, rodando por outras equipes como Botafogo-SP, CSA e o Brasil de Pelotas antes de acertar com o time mineiro. Na pifia temporada 2021 na Série B, Bruno foi um dos poucos destaques da Raposa. Todavia, este ano perdeu espaço entrando em campo nove vezes, sendo apenas três jogos como titular. ele marcou um gol e deu duas assistências.Seu contrato com o Cruzeiro vai até o fim de 2024.
Crédito: SemespaçonaRaposaesteano,BrunoJosépodedeixaroclube-(GustavoAleixo/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba cruzeiro guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama antenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados