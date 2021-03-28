Atual técnico do sub-23, Danilo marcava primeiro gol pelo Corinthians há 11 anos

O Corinthians relembrou neste domingo que Danilo marcava seu primeiro gol pelo clube há 11 anos. Atualmente ele é técnico do sub-23 do Timão, função que assumiu no início desta temporada após encerrar a carreira como jogador.
O primeiro gol de Danilo com a camisa alvinegra foi marcado no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2010. No Pacaembu, o Timão venceu por 4 a 3. Ao todo, Danilo marcou 35 gols em 359 partidas disputadas pelo clube. Ele defendeu o Timão de 2010 a 2018 e conquistou oito títulos: três Brasileiros, Libertadores, Mundial, Recopa Sul-Americana e dois Paulistas.
Hoje aos 41 anos, Danilo é técnico do time sub-23, que passa por grande reformulação nesta temporada após sofrer críticas nos últimos anos. Ele encerrou a carreira como jogador em 2019 e cursou a Licença B da CBF Academy.