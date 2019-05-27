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Atual campeão, Muquiçaba estreia com empate na Taça das Comunidades

Rodada inaugural aconteceu neste domingo (26) e contou com a presença de todas as 40 comunidades selecionadas

Publicado em 

27 mai 2019 às 19:07

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 19:07

Começaram as disputas na Taça EDP das Comunidades. Neste domingo (26), aconteceu a cerimônia de abertura e os primeiros jogos da temporada, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Rodada de abertura da Taça das Comunidades contou com a participação de todas as equipes Crédito: WIlliam Barbosa/Divulgação
Na edição deste ano foram 140 comunidades inscritas e 40 selecionadas para a competição, sendo 32 comunidades com equipes masculinas e oito com equipes femininas.
Pelo segundo ano consecutivo, a Taça EDP das Comunidades é uma parceria entre a Rede Gazeta, a EDP e a Central das Comunidades. Além dos representantes, a abertura também contou com a participação da comissão técnica, dos atletas e seus familiares.
O diretor de mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, reconheceu o envolvimento das comunidades. “Cada jovem aqui atuou com garra para poder conquistar essa vaga. Mais de 5 mil jovens participaram. Todos se mobilizaram e se dedicaram, é um espetáculo feito eles”.
Diretor geral da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira destacou a relevância da competição. “Temos hoje um índice gigantesco de criminalidade nas nossas comunidades, perdemos muitos jovens. E temos com a Taça uma grande mobilização social. precisamos trazer isso para nossas comunidades para começarmos a mudar a cara do Espírito Santo e colocar algo de positivo na vida desses jovens”, pontuou.
Para o gestor executivo de excelência ao cliente da EDP no Espírito Santo, Vilmar Abreu, é um bom momento para aproximar a empresa da vida das pessoas das comunidade.
"A Taça vem para colocar a EDP mais próxima das comunidades e uni-las nesse projeto de grande inclusão social. Para nós, além de levar energia na casa de todos vocês, temos que usar também nossa energia para melhorar o futuro. E é isso que estamos fazendo aqui, cuidando das novas gerações para que a gente tenha um futuro melhor".
Dentro de campo
O jogo de estreia foi entre Santa Rita e Muquiçaba, equipe campeã da edição do ano passado, e terminou empatado em 0 a 0. Segundo o técnico da comunidade de Santa Rita, Enrique Capelaro, o mais importante é estar participando do evento.
"Nosso bairro tem o maior índice de criminalidade infantil e só deles estarem aqui com a gente, longe dessa realidade, é nossa proposta principal. Se futuramente transformarmos algum deles em um jogador profissional, maravilha".
Nas outras partidas, São João Batista levou a melhor sobre Nova Brasília por 1 a 0. Andorinhas e Nova Carapina II empataram em 0 a 0, e Praia de Carapebus e Planalto Serrano ficaram no 1 a 1.
Para os grupos B, D, F e H, a primeira rodada começa no dia 1º de junho. Já a segunda rodada vai acontecer no dia 02 de junho com todos os grupos e a fase de grupos será finalizada no dia 08 de junho. A grande final acontece no dia 30 de junho.
Torcida animada
O evento contou com várias ações para a diversão dos participantes. A EDP organizou o caminhão de eficiência energética, a Casa Consumo, que é uma maquete interativa que mostra o consumo dos principais equipamentos de uma residência, e o mascote da empresa, um urso que interagiu com todos. Além disso, teve a distribuição de pipoca, algodão doce, picolé para a criançada. A Rádio Litoral também animou a galera com muitos brindes, brincadeiras e música.
As torcidas também fizeram o seu show à parte. Por isso, o concurso "Que Torcida é essa?" irá premiar a comunidade com a torcida mais animada e criativa da competição com um churrasco. Será montada uma comissão para avaliar os grupos que permanecerão atuando durante todo o campeonato.
O técnico de São João Batista conta que a comunidade se mobilizou para levar todos para o evento. "Pais, familiares, amigos dos nossos atletas se reuniram para conseguir um ônibus e trazer todo mundo pra torcer e vibrar com a gente. Nosso bairro é pequeno, carente, mas todos se ajudam".

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