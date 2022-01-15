Atual campeão, Internacional elimina a Portuguesa nos pênaltis e avança às oitavas de final da Copinha

Em confronto neste sábado (15) pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional derrotou a Portuguesa nos pênaltis e assegurou vaga nas oitavas de final do torneio de base. A equipe colorada fez 5 a 3 nas cobranças após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.
Com o resultado, o Colorado terá o Palmeiras na próxima fase. O Verdão obteve a classificação mais cedo, ao derrotar o Atlético-GO.
Nos 15 minutos iniciais, quem ditou o ritmo e teve as melhores chances foi a equipe do Internacional. Com Lucca sendo o jogador mais acionado, tentou pela primeira vez em um chute bonito de voleio, mas que parou na boa defesa do goleiro Luiz Vitor, e na sequência o atacante acabou furando após cruzamento de Jonathan.
Com o tempo passando, a Lusa equilibrou o duelo chegando de forma tímida ao seu campo de ataque. Diferente de como foi o rival, a equipe da capital paulista praticamente não assustou Lucas Flores que apenas mantinha-se atento a qualquer finalização contra o seu gol.
CONFRONTO PASSA A FICAR MORNO
Passado o momento de investidas, a partida caiu de ritmo na sequência. Até os acréscimos dado pela arbitragem, poucas foram as vezes que os dois times conseguiram dar trabalho aos respectivos sistema defensivos, dando a deixa para encerrar a etapa inicial em Santana de Paranaíba.
SEGUNDO TEMPO NO MESMO PANORAMA
No retorno para a etapa complementar, o treinador da Lusa, Allan Dotti, apostou em uma mudança tirando Gustavo Telles e colocando Deivid em seu lugar. Apostando mais no contra-ataque, praticamente não conseguiu ter uma grande chance de tirar o zero do placar até os 5 minutos.
Percebendo o rival crescer, foi a vez do comandante do Colorado, João Miguel, recuar para seus suplentes. Não muito diferente, o time gaúcho praticamente também não criava, deixando o jogo muito preso no meio-campo com lances muito disputados.
RETA FINAL COM EMOÇÃO E PENALIDADES
Com mais algumas mudanças, porém agora de ambos os lados, o Inter chegou a crescer um pouco mais. Sendo assim, em uma das melhores chances, Alisson teve a chance de marcar, mas o goleiro Luiz Vitor conseguiu fechar o gol impedindo que o rival balançasse as redes.
Nos momentos finais, o Colorado seguiu em cima e quase tirou o zero do placar aos 41 minutos, após erro do camisa 12 da Lusa, que deixou a bola passar após cruzamento de Alisson. Já nos acréscimos, poucas foram as chances levando a vaga para a cobrança de pênaltis.
Nas batidas, o Colorado levou a melhor vencendo a disputa por 5 a 3 garantindo-se na próxima fase da Copinha, tendo como adversário o Palmeiras.
FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 0 (5) x (3) 0 PORTUGUESA
Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba (SP)Data/Horário: 15 de janeiro de 2022, às 15h (de Brasília)Árbitro: Tiago de Mattos da Silva (SP)Assistentes: Alex Alexandrino (SP) e José Lucas Candido de Souza (SP)
Cartões amarelos: Hudson, 34'/1ºT; Lucca, 17'/2ºT; Robert, 17'/2ºT
INTERNACIONAL: Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Félix e Lucas Ryan (Samuel, aos 26'/2ºT); Bizescki (Lukaian, aos 4'/2ºT), Gustavo (Matteo, aos 7'/2ºT), Jonathan (Rangel, aos 26'/2ºT) e Estévão; Alisson e Lucca (Leonardo, aos 44'/2ºT). (Técnico: João Miguel)
PORTUGUESA: Luiz Vitor; Gustavo Telles (Deivid, no intervalo), Marcão, Walison e Carlos Henrique; Hudson, Gabriel Ramos e Allan (Wevysther, aos 36'/2ºT). Robert (Rickson, aos 21'/2ºT), Yan e Luãn. (Técnico: Alan Dotti)