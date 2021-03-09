futebol

Atual campeão, Fluminense conhece adversários do Brasileiro Sub-17; veja tabela

As quatro primeiras rodadas já tem definição de horário e local. O Tricolor estreia no dia 23 de março, nas Laranjerias...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:10

LanceNet

Crédito: Fluminense foi o campeão da última edição (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nesta terça-feira, a Diretoria de Competições, da CBF, divulgou os documentos da edição 2021 do Campeonato Brasileiro sub-17 e a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da primeira fase, que começa no dia 23 de março. O atual campeão, Fluminense, estreia contra o Fortaleza, nas Laranjeiras.Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresO regulamento permanece igual ao da edição anterior: na primeira fase, os 20 clubes se dividem em dois grupos de dez e jogam nove rodas em turno único; os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas-de-final. A partir daí, as partidas serão de ida e volta, inclui-se, também, a final.
O Fluminense está no grupo B, ao lado de Fortaleza, Internacional, Vasco, Sport, Athletico-PR, Santos, Corinthians, Chapecoense e Atlético-MG.CONFIRA COMO FICOU O CALENDÁRIO DO FLUMINENSE
23/03 - Fluminense x Fortaleza (Laranjeiras, às 15h)
30/03 - Internacional x Fluminense (J Morada dos Q. queros, às 15h)
08/04 - Vasco da Gama x Fluminense RJ (São Januário, às 16h30)
13/04 - Fluminense x Sport (Laranjeiras, às 15h)
20/04 - Athletico-PR x Fluminense RJ (A definir local e horário)
27/04 - Santos x Fluminense (A definir local e horário)
04/05 - Fluminense x Corinthians (A definir local e horário)
11/05 - Fluminense x Chapecoense (A definir local e horário)
18/05 - Atlético-MG x Fluminense (A definir local e horário)

