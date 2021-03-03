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futebol

Atual campeão do Brasileiro, Flamengo doa medalha para leilão beneficente

Para celebrar últimas conquistas, Fla doa medalha de 2019. Valor arrecadado no leilão será revertido para a Aldeias Infantis SOS Brasil, organização humanitária de cuidado infantil
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 14:21
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo conquistou na última quinta-feira (25), no Morumbi, o oitavo Campeonato Brasileiro de sua história. Para marcar esse cenário positivo, o clube doou a medalha de campeão de 2019 para um leilão beneficente, que acontece até dia 08 de março.Os lances podem ser dados pelo site da Play For a Cause, uma plataforma de impacto social onde atletas, clubes e eventos esportivos podem oferecer itens ou experiências para o público. Através da venda, é gerado recurso para apoiar instituições selecionadas por todo país.
Nesta ação com o Flamengo, a renda será revertida para a Aldeias Infantis SOS Brasil, organização referência em atendimento direto à criança, que atualmente está presente em mais de 30 localidades de Norte a Sul do Brasil, com ações para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.
Edmond Sakai, Diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação da Aldeias Infantis SOS Brasil, reforça a importância da parceria com o Flamengo.
- O leilão dessa medalha fará a diferença na vida de muitas pessoas. É graças a parcerias como esta que desenvolvemos e mantemos nossos mais de 70 projetos, atuando junto às famílias em situação de alta vulnerabilidade para prevenir sua desintegração e oferecer alternativas de cuidado às crianças, adolescentes e jovens que perderam o cuidado parental.
A parceria entre o clube e a Instituição começou em setembro do ano de 2019, quando crianças atendidas pela Organização desenharam os nomes e os números das camisas dos jogadores usadas em duas partidas do Campeonato Brasileiro. Os uniformes foram leiloados e, somados, arrecadaram mais de R$ 20 mil para a Instituição.
No Natal do mesmo ano, o clube realizou o “Flamigo Oculto”, no qual os presentes trocados por alguns de seus membros foram doados para 14 instituições brasileiras, entre elas a Aldeias Infantis SOS Brasil.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tirou Olivinha, ídolo rubro-negro do basquete, que escolheu a Aldeias Infantis SOS Brasil para receber o presente. Landim doou sua medalha de Brasileiro de 2019 para a ONG, e agora, essa mesma medalha está disponível para leilão.

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