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Atuações no Campeonato Brasileiro fazem meia do Flamengo ganhar destaque em jornal da Espanha

Desempenho de João Gomes no meio de campo do Flamengo é destaque na Europa...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 13:55
O crescimento sob o comando de Paulo Sousa e as boas atuações em 2022 já fizeram João Gomes conquistar a titularidade do Flamengo. Agora, com o bom início de Campeonato Brasileiro, o volante rubro-negro ganhou destaque no tradicional diário "AS", da Espanha. Em reportagem publicada nesta quinta, o camisa 35 do Fla é avaliado como o "grande ladrão de bolas do campeonato".Confira a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!A publicação afirma que João Gomes é o nome que se destaca na temporada do Flamengo acima dos demais, e que o jovem é uma "figura indispensável para competir e manter a equipe ordenada no campo". As estatísticas do volante de 21 anos, formado no Ninho, também são destacadas na matéria.De acordo com o "SofaScore", João Gomes lidera, entre todos jogadores, os seguintes quesitos no Campeonato Brasileiro: duelos ganhos; desarmes; bolas recuperadas; interceptações; ações defensivas; faltas sofridas e passes no terço final. Vale destacar que o Flamengo já disputou três jogos na Série A, assim como o Palmeiras, e as outras 18 equipes só fizeram duas partidas, por ora.Além das estatísticas, é possível observar a evolução do Flamengo, como um todo, e do meio de campo formado por João Gomes e Thiago Maia. O bom desempenho da dupla e a utilização de Willian Arão como zagueiro pelo lado direito, devido aos desfalques, acabou por criar um dilema para Paulo Sousa.
Crédito: JoãoGomesemaçãopeloFlamengo,contraoPalmeiras,peloBrasileirão(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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