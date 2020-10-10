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futebol

Atuação no empate histórico do ano passado inspira o Vasco neste sábado

No Maracanã, igualdade de 4 a 4 teve atuação de afirmação do Cruz-Maltino diante do mesmo Flamengo que é rival neste sábado. Duelo, agora, é em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 06:30

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 06:30

Crédito: Lucas Ribamar marcou o gol do empate final daquela partida (Andre Melo Andrade/MyPhoto Press/Lancepress!
Era uma quarta-feira. Há quase um ano, no dia 13 de novembro, o Maracanã tinha uma noite que, para um lado, encaminhava mais ainda o título brasileiro do Flamengo. Do outro, era a prova de afirmação de muitos jogadores do Vasco. O histórico 4 a 4 pode inspirar o Cruz-Maltino para o clássico deste sábado.Porque se os momentos não são os mesmos, a distância de objetivos é parecida: o Rubro-Negro já figura novamente perto do topo da tabela, enquanto o Cruz-Maltino tenta se reorganizar - o departamento de futebol foi esfacelado diante da má fase recente. O técnico à beira do gramado será Alexandre Grasseli, do time sub-20.
- Sempre uma emoção muito grande. Sendo um funcionário do clube e envolvido no dia a dia, tendo uma grande oportunidade de estar à frente num clássico tão importante e valorizado por todos nós. É uma grande responsabilidade e sem dúvida alguma um grande privilégio. Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível - afirmou o treinador ao site oficial do clube. E completou:
- O primeiro contato com os atletas foi muito bom e eu acredito que tudo vai correr bem à medida que a gente continue firme com o pensamento de fazer uma boa partida e se apresentar bem em São Januário - finalizou.
Sim, será na Colina, e não no Maracanã, palco do jogo citado acima. Naquela ocasião, os gols vascaínos foram marcados por Marrony, Yago Pikachu, Marcos Junior e Ribamar. O primeiro se transferiu, o segundo vive má fase e os outros dois tentam deixar de ser coadjuvantes. Assim como naquela noite, este é um jogo para estes e outros personagens se fazerem valer novamente. Não que o empate vá agradar.
Relembre a ficha daquele clássico:
FICHA TÉCNICAFLAMENGO 4 X 4 VASCO
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data/hora: 13 de novembro de 2019, às 21h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)Árbitro de vídeo: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Público/Renda: 47.838 pagantes/52.757 presentes/R$ 3.061.381,00Gramado: Bom.Cartão amarelo: Bruno Henrique, Gerson, Filipe Luís, Willian Arão, Rafinha e Gabigol (FLA), Pikachu, Raul, Marrony, Rossi e Richard (VAS)Cartão vermelho: -
GOLS: Everton Ribeiro, 1'/1ºT (1-0), Marrony, 33'/1ºT (1-1), Yago Pikachu, 37'/1ºT (1-2), Danilo Barcelos (contra), 49'/1ºT (2-2), Marcos Jr., 5'/2ºT (3-2), Bruno Henrique, 20'/2ºT (3-3), Bruno Henrique, 34'/2ºT (4-3), Ribamar, 47'/2ºT (4-4)
FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Reinier (Arrascaeta, Intervalo), Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Jorge Jesus.
VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Ricardo (Werley), Danilo Barcelos; Richard, Raul (Gabriel Pec, 45'/2ºT), Marcos Junior; Marrony (Ribamar, 38'/2ºT), Rossi e Ribamar - Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

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