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Atuação e ambição do Vasco indicam caminho para a permanência

Se não foi brilhante, o desempenho do Cruz-Maltino contra o Palmeiras deu sinais de que há suficiente para o time conseguir seguir no embalo para não ser rebaixado...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 08:30
Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
Depois de uma vitória sobre um aspirante ao título, um empate com o outro. E com atuação de razoável para boa. E com o treinador afirmando que os três pontos poderiam ter sido obtidos, mesmo fora de casa. São indícios de que o Vasco está no caminho certo para escapar do rebaixamento.Embora o time paulista estivesse com esmagadora maioria de reservas, havia valores em campo, mas o Cruz-Maltino colocou a bola no chão e gerou tanto perigo quanto sofreu. Para um time há poucas semanas precário em ideias e capacidade, há um time. Há futebol sendo jogado.
Nesta terça-feira, Léo Matos e Henrique foram importantes para dar profundidade. O time conseguiu executar sequências de trocas de passes e Benítez esteve novamente inspirado. Cano mostrou a movimentação de sempre e faltou pouco para ter a chance que sempre pede.
Faltou, talvez, mais inspiração de Yago Pikachu e Talles Magno. Além deles, só Gil esteve em nível abaixo da média do time. Até a opção de Vanderlei Luxemburgo pela velocidade de Vinícius e Gabriel Pec quase deu certo. Se não brilha sempre, o Vasco tem consistência.
E a ambição demonstrada pelo treinador prova que há caminho. Só não pode perder ponto, assim como foi diante Coritiba, contra o Bahia, no próximo domingo, também em casa.

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