Atuação de Marcos Guilherme rende elogios no Santos

O Santos anunciou recentemente a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme, de 25 anos, que acumula passagens pelo Internacional, Al-Wehda, da Arábia Saudita, São Paulo, Dinamo Zagreb, da Croácia, e Athletico.O jogador foi titular na vitória contra o Ceará, neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz apontou as boas características do atacante e valorizou a chegada do jogador para função.“O Marcos Guilherme fez um jogo muito bom. Foi uma contratação que veio de uma oportunidade ímpar para o Santos. Eu gosto muito, já tinha tentado o retorno dele no São Paulo. É um jogador de movimento, que ataca muito os espaços, veloz, que cumpre muito bem a função tática. Temos muita confiança que vai acrescentar muito ao Santos. Eu sei que ele pode atuar em outras funções, como contra o Cianorte, quando atuou na posição do Pirani”.
Marcos Guilherme veio do Internacional. Contando a temporada passada pelo clube gaúcho, foram 42 jogos, 2 gols feitos, 4 assistências e 32 passes decisivos.