Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atuação de Marcos Guilherme rende elogios no Santos

Atacante atuou no lugar de Lucas Braga, machucado, e teve desempenho na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará bastante valorizado pelo técnico Fernando Diniz...
LanceNet

06 jun 2021 às 18:00

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos anunciou recentemente a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme, de 25 anos, que acumula passagens pelo Internacional, Al-Wehda, da Arábia Saudita, São Paulo, Dinamo Zagreb, da Croácia, e Athletico.O jogador foi titular na vitória contra o Ceará, neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz apontou as boas características do atacante e valorizou a chegada do jogador para função.“O Marcos Guilherme fez um jogo muito bom. Foi uma contratação que veio de uma oportunidade ímpar para o Santos. Eu gosto muito, já tinha tentado o retorno dele no São Paulo. É um jogador de movimento, que ataca muito os espaços, veloz, que cumpre muito bem a função tática. Temos muita confiança que vai acrescentar muito ao Santos. Eu sei que ele pode atuar em outras funções, como contra o Cianorte, quando atuou na posição do Pirani”.
Marcos Guilherme veio do Internacional. Contando a temporada passada pelo clube gaúcho, foram 42 jogos, 2 gols feitos, 4 assistências e 32 passes decisivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados