Atuação de Jailson faz Abel pedir mais atenção do Palmeiras a oportunidades de mercado

A vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira (26), fez o técnico Abel Ferreira chamar a atenção para um jogador em especial: Jailson. O volante entrou no segundo tempo improvisado na zaga e foi bem na avaliação do treinador, que pede ao Palmeiras que abra mais os olhos para atletas como o novo camisa 30, que estava há um ano sem jogar.- É um jogador que sabíamos que não jogava há muito tempo. Mas às vezes precisa arriscar e apostar em um jogador que precisa continuar sua carreira que foi interrompida por algum problema. Parabéns a quem contratou.

Jailson chegou ao Verdão após ficar um ano sem jogar. O jogador, revelado pelo Grêmio, estava no futebol chinês e, por conta da pandemia, não conseguiu retornar ao país asiático. Ficou sem receber salários por cinco meses e conseguiu a sua liberação apenas em novembro.

Sempre sincero, Abel foi direto. Disse na entrevista coletiva que sua prioridade era pela permanência de Danilo Barbosa, que estava no clube emprestado pelo Nice, da França, e não teve a permanência acertada para esta temporada. Com isso, o comandante português disse que conversou com Jailson e explicou sua importância para substituir também Felipe Melo, que não teve o contrato renovado.

- Nós tivemos uma conversa muito franca com o Jailson. Nós queríamos ter ficado com o Danilo (Barbosa), mas apareceram outras condições, não foi possível. O Palmeiras se pauta por valores, princípios, responsabilidade e nós fomos atrás de um jogador que tinha essas características, que poderia fazer essas duas funções. Fomos atrás de informações sobre ele, ate do caráter humano, e ele nos atende em ambas as posição, como um número 5 e como zagueiro.GALERIA

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