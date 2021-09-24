Atuação de Andreas Pereira evidencia profundidade do elenco do Flamengo no meio-campo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na vitória por 2 a o sobre o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores, Andreas Pereira fez, possivelmente, sua melhor partida com a camisa do Flamengo. Peça importante tanto no ataque quanto na defesa, o desempenho do jogador evidenciou a força e a qualidade do grupo no meio-campo.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoAtualmente, o Flamengo conta com quatro jogadores saudáveis para formar a dupla de volantes. São eles: Willian Arão, Diego Ribas, Thiago Maia e o próprio Andreas Pereira. Vale lembrar que Piris da Motta é da posição, mas ainda não está disponível para entrar em campo.

Dessa forma, o Rubro-Negro está com quatro jogadores de bom nível para disputar a posição. Willian Arão é titular absoluto e já se estabeleceu como primeiro volante há algumas temporadas. A "briga", então, fica pelo jogador que fará dupla com o camisa 5.

Diego era o segundo volante titular, mas como teve um edema ósseo no joelho direito, precisou ficar de fora para realizar trabalhos específicos no CT. Isso abriu espaço para Andreas Pereira, que, na última quarta-feira, definitivamente apresentou as credenciais e mostrou porque vem começando entre os 11 iniciais. Além dele, Thiago Maia costuma sair do banco e rende em bom nível dentro de campo.O técnico Renato Gaúcho costuma "comemorar" nas coletivas de imprensa a "dor de cabeça" para montar o time e afirma que o Flamengo tem um grupo "muito qualificado" em todas as posições. O treinador ainda frisa que, como o Rubro-Negro disputa três competições, há espaço para todos e que, por isso, procura rodar o grupo.

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- É ótimo, sempre bom ter essa “dor de cabeça” com vários jogadores bons em cada posição do que, de repente, os jogadores que estão jogando não estão correspondendo e você olha para o lado e vê que os que estão fora não vão te ajudar. O grupo do Flamengo é um grupo muito qualificado em todas as posições, sempre falo para eles que estamos em três competições, tem espaço para todo mundo, independente do jogador que for jogar uma competição, temos mais duas sempre - explicou Renato após a vitória sobre o Barcelona.

- O importante é o jogador estar preparado para quando for chamado, corresponder, independente da posição e independente da competição. Por isso que a diretoria formou um grupo grande, um grupo bom, um grupo qualificado, justamente por isso. Porque nós temos essas três competições e tem espaço para todo mundo, tanto é que procuro rodar o grupo justamente por isso - completou.