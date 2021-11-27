Atrás da 8ª vitória seguida em casa, Corinthians já vendeu mais de 30 mil ingressos para jogo deste domingo

O Corinthians anunciou na noite desta sexta-feira que 30.500 ingressos já foram vendidos para o jogo que o time fará contra o Athletico-PR, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Alvinegro buscará a sua oitava vitória consecutiva como mandante e consequentemente dar um novo passo para terminar sua campanha no G4, a zona de acesso à fase de grupos da Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O clube confirmou a quantidade de bilhetes comercializados por meio de uma publicação em suas redes sociais, na qual lembrou o peso que este próximo duelo tem para a equipe corintiana garantir vaga no torneio continental.

- Mais de 30 MIL PESSOAS já garantiram ingressos para o jogo contra o Athletico-PR na @NeoQuimicaArena, Fiel! Corre no ingressoscorinthians.com.br e ajude a empurrar o Timão rumo à Libertadores! - disse o clube, em post no Facebook no qual também destacou as 30.500 entradas vendidas em uma foto.As vendas dos ingressos para este jogo estão sendo feitas exclusivamente por meio dos sites www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br. Os preços variam de R$ 40 (setores norte e sul da Arena) e R$ 500 (camarotes).

Com 53 pontos ganhos, o Corinthians ocupa hoje o quarto lugar do Brasileirão, no qual ainda tem três jogos a disputar. Após encarar o Athletico-PR, o time voltará a atuar em casa diante do Grêmio, no dia 5 de dezembro, antes de fechar a sua campanha no dia 9, contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Veja as informações gerais divulgadas pelo clube quando a venda foi aberta:

O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x Athletico-PR (em 28/11, às 16h). Todas as determinações e orientações estão em consonância com o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor.

A partida tem permissão para 100% de ocupação de todos os setores da Neo Química Arena, e os cuidados contra a proliferação do vírus continuam sendo fundamentais: uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.

O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11HAbertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15HAbertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15HAbertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias e do estacionamento pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:

NORTE ENGOV – R$ 40,00SUL DORIL – R$ 40,00LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

Descontos Fiel Torcedor:

Minha Vida – 20%Minha História – 25%

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA:

Crianças menores de 12 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada no estádio).

Para entrar no estádio, seguindo as regras do Comitê do Estado de SP, o torcedor maior de 12 anos de idade obrigatoriamente deverá apresentar:– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena).

OBSERVAÇÃO 1: O upload de arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças menores de 12 anos, que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÃO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo) assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados.

Outras medidas importantes:– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.

Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista.