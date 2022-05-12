Atos xenofóbicos são denunciados por funcionário do Bahia em jogo da Copa do Brasil

Em postagem feita pelo assessor de imprensa do Bahia, Bruno Queiroz, atos xenofóbicos praticados por torcedores do Azuriz no confronto da última quarta-feira (11), pela Copa do Brasil, foram relatados pelo profissional do Esquadrão.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Além da informação em si, Bruno fez questão de reforçar o orgulho de suas raízes bem como do caráter de representatividade histórica da equipe que, nos pênaltis, seguiu adiante na competição nacional:

- "Baiano, não anda rápido que vc só consegue andar devagar", "Vai macumbeiro!", "Volta pra sua rede pra dormir", "Volta pra Bahia, terra de índio". A resposta tá na foto! Muito orgulho do clube que representa as nossas raízes e nossa cultura.

Em entrevista dada ao podcast "Segue o BAba", o meio-campista Daniel reforçou a denúncia feita pelo assessor de imprensa e fez o adendo de que, além de causarem profundo desagrado, atitudes deste tipo servem como um combustível adicional para a busca por resultados positivos:

- É complicado falar, desagradável demais. Não sou baiano, mas quando vai aquecer, a gente escuta aquelas frases: "O jogo é tarde, vocês vão conseguir jogar?", "Baiano só dorme". Essas coisas só dão mais motivação para ganhar e calar a bola dessas pessoas. Muitos não falam só para provocar. Falam para diminuir e cutucar de uma forma pejorativa, te colocar para baixo, como se ela fosse superior a você. A gente sabe que não tem nada a ver onde a pessoa mora, a cor dela. A gente fica feliz de, quando acontece coisas como essa na partida, sair vitorioso.