Atlético-MG x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Mineirão verá, na noite deste domingo, um embate entre dois times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, com 24 pontos, líder até o início da rodada, recebe o Vasco, de 19 pontos, quinto colocado também antes dos jogos deste final de semana.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X VASCOData/Hora: 4/10/2020, às 20h30Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Éverson, Guga, Alonso, Réver, e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Sasha.
Lesionado: Diego Tardelli.Pendurados: Júnior AlonsoSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior (Bruno Gomes) e Benítez; Vinícius, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ramon e JuninhoPendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Martín Benítez, Fellipe Bastos e Cayo TenórioSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Atlético-MG, 20% veem um empate como o resultado mais provável e 30% aposta em vitória do Vasco.