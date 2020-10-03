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futebol

Atlético-MG x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time de Jorge Sampaoli recebe o de Ramon Menezes no Mineirão. São poucos os desfalques em ambas as equipes, que prometem duelo ofensivo em Belo Horizonte...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 16:39
Crédito: Atlético-MG e Vasco farão duelo da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro (Divulgação/Atlético-MG
O Mineirão verá, na noite deste domingo, um embate entre dois times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, com 24 pontos, líder até o início da rodada, recebe o Vasco, de 19 pontos, quinto colocado também antes dos jogos deste final de semana.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X VASCOData/Hora: 4/10/2020, às 20h30Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Éverson, Guga, Alonso, Réver, e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Sasha.
Lesionado: Diego Tardelli.Pendurados: Júnior AlonsoSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior (Bruno Gomes) e Benítez; Vinícius, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ramon e JuninhoPendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Martín Benítez, Fellipe Bastos e Cayo TenórioSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Atlético-MG, 20% veem um empate como o resultado mais provável e 30% aposta em vitória do Vasco.

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