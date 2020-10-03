Atlético-MG x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Mineirão verá, na noite deste domingo, um embate entre dois times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, com 24 pontos, líder até o início da rodada, recebe o Vasco, de 19 pontos, quinto colocado também antes dos jogos deste final de semana.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X VASCOData/Hora: 4/10/2020, às 20h30Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!