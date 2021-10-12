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futebol

Atlético-MG x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Peixe reencontra o técnico Cuca em busca de segunda vitória seguida no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 20:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 20:00

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
Atlético Mineiro e Santos se enfrentam no Mineirão, nesta quarta-feira (13), válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, com objetivos completamente diferentes. Enquanto o Galo lidera o Campeonato Brasileiro com 53 pontos, tendo 11 de vantagem para o vice-líder, Flamengo, o Peixe luta para fugir do rebaixamento.
Em relação aos times que devem entrar em campo, o técnico Cuca ganhou os reforços do atacante Savarino e o lateral-direito Mariano, liberados pelo departamento médico para os treinos. Os jogadores devem ser relacionados para a partida.Já o técnico Carille conta com uma importância ausência. O uruguaio Carlos Sánchez recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Grêmio e terá de cumprir suspensão automática. Felipe Jonathan também está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
O jogo marca o reencontro do técnico Cuca com o Santos, time em que foi vice-campeão da Copa Libertadores da América na temporada 2020. No primeiro turno, em vitória santista por 2 a 0, o treinador estava suspenso. Quem comandou a equipe foi seu auxiliar e irmão Cuquinha.
FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X SANTOS
Data e hora: 13 de outubro de 2021, às 19hLocal: MineirãoÁrbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Diego Costa) Técnico: CucaDesfalques: Junior Alonso, Alan Franco e Arana (jogando as Eliminatórias da Copa) Vargas (lesionado) e Savinho (Seleção Sub-17)
SANTOS: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão; Técnico: Fábio CarilleDesfalques: Carlos Sánchez e Felipe Jonatan (suspensos) e Luiz Felipe, Kaiky e Sandry (lesionados)

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