futebol

Atlético-MG x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Jorge Sampaoli reencontra o Peixe em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:15

Crédito: Twitter/Santos
Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h, em jogo atrasado da 28ª rodada. As duas equipes perderam no final de semana, para Vasco e Goiás, respectivamente, e buscam reencontrar o caminho das vitórias.
Será o segundo reencontro entre o técnico Jorge Sampaoli e o time que dirigiu na campanha do vice-campeonato brasileiro em 2019. No primeiro turno, o Peixe venceu o confronto por 3 a 1.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

Galo pode ter ex-Santos no time titular
Insatisfeito com o desempenho do ataque na derrota para o Vasco, o técnico Jorge Sampaoli pode promover o retorno de Eduardo Sasha ao time titular. O jogador foi um dos destaques do Santos no ano passado e trocou de clube no começo do Brasileirão deste ano.Com 54 pontos ganhos em 31 rodadas, o Atlético-MG ainda sonha com a conquista do título. Em caso de vitória, a equipe ficaria cinco pontos atrás do líder Internacional.Santos vai com equipe praticamente reserva
De olho na final da Copa Libertadores, que acontece no próximo sábado, no Maracanã, o Santos deve ter uma equipe praticamente reserva no confronto desta terça. O único jogador considerado titular que viajou para Belo Horizonte foi o goleiro John.O Peixe deve ter uma equipe formada em sua maioria por garotos das categorias de base, assim como aconteceu na derrota diante do Fortaleza na última semana.
FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG X SANTOS
Estádio: Mineirão, em Belo Horionte (MG)Data-horário: 26 de janeiro de 2001, às 20hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
ATLÉTICO-MGEverson; Guga, Réver (Gabriel), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge SampaoliDesfalques: Zaracho (em recuperação física)
SANTOSJohn, Madson, Laércio, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques. Técnico: CucaDesfalques: Luan Peres (suspenso), Jobson, Carlos Sánchez e Raniel (lesionados)Poupados; Pará, Lucas Veríssimo, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Diego Pituca, Marinho, Kaio Jorge, Soteldo e Lucas Braga​

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

