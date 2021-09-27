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futebol

Atlético-MG x Palmeiras: saiba como assistir a semifinal da Libertadores

A partida pela competição continental terá transmissão na TV Aberta e pay-per-view
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 12:00
Crédito: AFP
Em duelo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2021, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG.Líder e vice-líder do Brasileirão, é hora de mudar a chave para ambos. Verdão e Galo, donos das melhores campanhas na edição desta temporada, decidem quem chegará à decisão da competição continental, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, capital do Uruguai.
Na primeira partida, disputada no Allianz Parque, o placar terminou em 0 a 0. Para o Palmeiras, qualquer empate com gols garante a classificação. Já para o Atlético, apenas a vitória interessa. Um novo placar de 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis.Quem passar, encara o vencedor de Barcelona de Guayaquil-EQU x Flamengo. O jogo de volta das equipes será nesta quarta (22), no Estádio Monumental Banco Pichincha. O primeiro confronto terminou em 2 a 0 para o time carioca.
Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão AO VIVO na TV aberta pelo SBT para todo o Brasil e pela Conmebol TV (pay-per-vew).

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