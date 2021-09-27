Atlético-MG x Palmeiras: saiba como assistir a semifinal da Libertadores

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Em duelo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2021, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG.Líder e vice-líder do Brasileirão, é hora de mudar a chave para ambos. Verdão e Galo, donos das melhores campanhas na edição desta temporada, decidem quem chegará à decisão da competição continental, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, capital do Uruguai.

Na primeira partida, disputada no Allianz Parque, o placar terminou em 0 a 0. Para o Palmeiras, qualquer empate com gols garante a classificação. Já para o Atlético, apenas a vitória interessa. Um novo placar de 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis.Quem passar, encara o vencedor de Barcelona de Guayaquil-EQU x Flamengo. O jogo de volta das equipes será nesta quarta (22), no Estádio Monumental Banco Pichincha. O primeiro confronto terminou em 2 a 0 para o time carioca.