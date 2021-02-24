Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium

Em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

O Verdão, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sétima colocação do nacional com 58 pontos e vem de um empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, no Allianz Parque.

Já o Galo, por sua vez, ocupa a terceira colocação do Brasileirão com 65 pontos, e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. Na última rodada, o Atlético venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela PumaATLÉTICO-MG SEM DESFALQUES; PARTIDA CONTRA O PALMEIRAS MARCA DESPEDIDA DE JORGE SAMPAOLI

Para o confronto contra o Verdão na noite desta quinta, no Mineirão, o Galo não terá dificuldades para montar a sua equipe titular, já que há não desfalques por lesão ou suspensão entre os jogadores.

O único desfalque certo é do técnico Jorge Sampaoli. O professor está suspenso pelo cartão vermelho recebido na partida contra o Sport, já se despediu do clube na segunda-feira (22), e deve acertar com o Olympique de Marseille, da França, após término do torneio nacional. Sampaoli deve ir assistir à partida nas tribunas do Gigante da Pampulha.

Jorge Desio, braço-direito do treinador argentino, comandará o Atlético.

HENRI E DANILO RETORNAM; GABRIEL MENINO SEGUE CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO FÍSICA

Durante os treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol nesta quarta (24), as novidades do treino foram o zagueiro Henri, recuperado de uma lesão no joelho, e o meio-campista Danilo, preservado dos últimos dois confrontos (Atlético-GO e São Paulo, ambos pelo Brasileirão).

A dupla trabalhou normalmente com os companheiros, assim como Gabriel Veron, que havia retornado ao trabalho sem restrições nas atividades.

Já Gabriel Menino, que sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Coritiba e foi desfalque ante São Paulo e Atlético-GO, deu sequência ao seu cronograma de transição física na parte interna do centro de excelência e também no gramado (inclusive com bola).Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Atlético-MG x Palmeiras

Data: 25 de Fevereiro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Heber Roberto Lopes-SCAssistentes: Alex dos Santos-SC e Henrique Neu Ribeiro-SCVAR: Braulio da Silva Machado-SC, Adriano Barros Carneiro-CE e Helton Nunes-SCTransmissão:– PREMIERE para todo o Brasil com narração de Rogério Corrêa, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Bob Faria, Nadine Bastos na Central do Apito e Rodrigo Franco nas reportagens.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Keno Técnico: Jorge Desio.

Desfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Jorge Sampaoli (vermelho direto);Voltam de suspensão: Ninguém;PALMEIRAS: Vinícius; Mayke, Kuscevic, Empereur e Renan; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael e Lucas Lima; Lucas Esteves, Willian e Gustavo Scarpa. Técnico: Abel Ferreira