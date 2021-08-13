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Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao duelo pela Brasileirão, arbitragem e prováveis escalações

Confira todas as informações sobre a partida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:05

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:05

Crédito: Paulo Ti/Photo Premium/Lancepress!
Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam neste sábado (14), às 19 horas (de Brasília), Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
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Vice-líder do Brasileirão com 32 pontos conquistados, o Verdão busca reabilitação após a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, no Allianz Parque. Já o Galo, por sua vez, lidera a competição nacional, com 34 pontos somados, e, na última rodada, venceu de virada o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul.
Após o empate contra o São Paulo na partida de ida das quartas da Libertadores, é a hora do Palmeiras mudar a chave e buscar a liderança do Brasileirão. Com dois pontos atrás do líder Atlético, no qual, enfrenta neste sábado em Minas Gerais, é a partida chamada de seis pontos e determinante para a sequência da equipe na competição.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSabendo disso, o técnico português Abel Ferreira pode usar o seu elenco quase completo para rodar os jogadores na temporada. Os desfalques são o goleiro Vinicius, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e o lateral Jorge, que segue em condicionamento físico.
Piquerez, lateral-esquerdo contratado há duas semanas, deve fazer sua estreia com a camisa do Verdão. Renan e Victor Luis, que são da posição, estão suspensos.
Também disputando vaga para às semifinais da Libertadores, o Galo muda o foco para manter a liderança do Brasileirão.
Com a vitória de virada sobre o Juventude fora de casa e contou com a derrota do Palmeiras para o Fortaleza, fez o time do técnico Cuca assumisse a primeira colocação do torneio nacional pela primeira vez na temporada. É o jogo-chave para a manutenção da posição no Brasileirão.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Atlético-MG x Palmeiras
Data: 14 de Agosto de 2021, sábadoHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MGÁrbitro: Bruno Arleu de Araújo - FIFA/RJAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - FIFA/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJVAR: Rodrigo Nunes de Sa - FIFA/RJ, Silbert Faria Sisquim - RJ e Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro - SC
Transmissão:– PREMIERE - pay-per-view para todo o Brasil; – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.
ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Savarino e Hulk. Técnico: Cuca
Desfalques: Keno, Marrony e Rafael;Suspensos: Ninguém;Pendurados: Allan, Mariano, Dodô, Marrony, Zaracho e Nathan Silva;Voltam de suspensão: Vargas;
PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Matheus Fernandes) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Rony e Willian (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Vinicius Silvestre (lesão no joelho esquerdo) e Jorge (em transição física);Suspensos: Renan (3º Amarelo) e Victor Luis (cartão vermelho); Pendurados: Gabriel Menino;Voltam de suspensão: Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes (Todos pelo 3º Amarelo);

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