Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, desfalques e prováveis times

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Fluminense no Mineirão, às 16h, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileiro. Se vencer o visitante, o Galo confirma o título do Brasileiro duas partidas antes do fim da competição. O Tricolor, por sua vez, pode encerrar a semana na zona de classificação para a Libertadores se conquistar os três pontos fora de casa. O duelo será transmitido pela Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o confronto, Cuca terá a ausência de Réver. O capitão sofreu uma contusão no duelo contra o Juventude, e posteriormente confirmou a lesão no músculo posterior da coxa direita. Nesta semana, Diego Costa sentiu dores na mesma região muscular e é dúvida para o jogo.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDo lado do Flu, Marcão conta com o retorno do volante André, que cumpriu suspensão na última rodada. Contudo, o time também tem desfalques importantes. Nino lesionou o músculo adutor da coxa esquerda e não viaja para Minas Gerais, assim como Gabriel Teixeira, que segue em recuperação. Após sentir dores na preparação para o jogo contra o Internacional, Martinelli também deve ficar de fora. No meio, o técnico pode optar por Nonato ou Calegari, que fez atuação de destaque no setor, na última quarta-feira.FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG x FLUMINENSE
Data/Hora: 28/11/2021, às 16hLocal: Mineirão (MG)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano (Guga), Junior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Jair; Keno, Hulk e Diego Costa (Nacho Fernandez/Vargas).
Desfalques: Réver (lesão muscular na coxa)
Pendurados: Hulk, Guga, Allan, Jair, Eduardo Sasha, Mariano e Cuca (técnico)
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz, Marlon; André, Nonato (Calegari), Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.
Desfalques: Ganso e Hudson (recuperação de cirurgia), Gabriel Teixeira e Nino (lesão muscular na coxa) e Martinelli (desconforto muscular).
Pendurados: Danilo Barcelos, Fred, Jhon Arias, Marcão (treinador) e Marcos Seixas (preparador físico)