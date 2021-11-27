Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, desfalques e prováveis times

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Fluminense no Mineirão, às 16h, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileiro. Se vencer o visitante, o Galo confirma o título do Brasileiro duas partidas antes do fim da competição. O Tricolor, por sua vez, pode encerrar a semana na zona de classificação para a Libertadores se conquistar os três pontos fora de casa. O duelo será transmitido pela Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o confronto, Cuca terá a ausência de Réver. O capitão sofreu uma contusão no duelo contra o Juventude, e posteriormente confirmou a lesão no músculo posterior da coxa direita. Nesta semana, Diego Costa sentiu dores na mesma região muscular e é dúvida para o jogo.