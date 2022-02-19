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Atlético-MG x Flamengo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo da Supercopa

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal; o LANCE! acompanha a decisão em tempo real...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 18:05
Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. O Galo garantiu vaga na decisão ao conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro se classificou, conforme prevê o regulamento da CBF, pois foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro.> Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!O Atlético-MG viajou com força máxima para Cuiabá. Com 30 atletas relacionados, as únicas dúvidas do técnico Antonio Mohamed são Zaracho e Vargas. O primeiro estava com dores na coxa esquerda, enquanto o segundo ainda não estreou na temporada - ele se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Paulo Sousa relacionou 29 jogadores. Dentre os nomes da lista, Rodrigo Caio segue em processo de recuperação e não deve fazer o corte final - vale lembrar que ele precisou ser internado no dia 02 de janeiro para tratar de infecção de pele. Já Gustavo Henrique, que treinou separado do grupo nos últimos dias por causa de dores no joelho, também é dúvida para o jogo.FICHA TÉCNICAAtlético-MG x Flamengo
Data e horário: 20/02/2022, às 16h (de Brasília)Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Globo, SporTV e tempo real do LANCE!
ATLÉTICO-MG (Antonio Mohamed)Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho (Otávio) e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Savarino).
Dúvida: Zaracho (dores na coxa esquerda) e Vargas (em recuperação)​Fora: -
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi.
Dúvida: Gustavo Henrique (joelho direito)​Fora: Rodrigo Caio e Thiago Maia (ambos em recuperação)
Crédito: Atlético-MGeFlamengomedemforçaspelaSupercopa(Foto:MontagemLANCE!

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