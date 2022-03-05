Atlético-MG x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.

O Atlético tenta evitar o excesso de confiança do seu torcedor, que coloca o time como amplo favorito no duelo. A equipe sabe que o clássico é sempre um jogo perigoso. Em 2021, o Cruzeiro, com uma formação inferior venceu o Galo por 1 a 0, gol de Airton.

Será a primeira vez de Antonio Mohamed, “El Turco”, no grande jogo dos mineiros, que terá seu terceiro jogo de maior expressão em 2022, após derrotar o América-MG e superar o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Pelos lados da Raposa, o técnico Paulo Pezzolano, que não estará no banco por estar suspenso, teve a semana livre de trabalho para seu primeiro clássico no comando da Raposa. O treinador colocará o que tem de melhor e, pode ter em campo uma dupla de ataque formada por Edu e Vitor Roque, que se tornou “xodó” dos cruzeirenses.

Hulk, maior estrela da companhia atleticana, busca seu primeiro gol em clássicos e tenta apagar a má atuação do ano passado, quando foi expulso, gerando uma grande confusão após o jogo.

Com a boa campanha das duas equipes, o duelo pode se repetir em uma possível final, algo que não acontece desde 2019 , quando os dois times jogaram no Estadual e Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X CRUZEIROData: 6 de março de 2022Horário: 18h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Igor Junio BenevenutoAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da SilvaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson, Mariano, Nathan Silva, Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair, Otávio (Zaracho) e Nacho Fernández; Keno(Vargas) e Hulk

Dúvida: (Zaracho)

Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira(Sidnei), Eduardo Brock e Rafael Santos(Matheus Bidu); Willian Oliveira, Filipe Machado, João Paulo e Matheus Bidu. Waguininho (Vitor Roque) e Edu Desfalque: Giovanni(lesionado)