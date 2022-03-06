Atlético-MG vira no fim do jogo e vence o Cruzeiro em clássico equilibrado pelo Campeonato Mineiro

Em um clássico movimentado, disputado e equilibrado, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1, gols de Hulk, de pênalti, e Ademir - Vitor Roque diminuiu para a Raposa, no duelo deste domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O resultado classificou o Galo para as semifinais do estadual. O time alvinegro chegou aos 22 pontos, três a mais do que a Raposa, que caiu para a terceira posição, perdendo a vice-liderança para o Athletic.

Em um dia de morte antes do jogo por uma briga entre torcedores em um bairro de Belo Horizonte, o clássico mostrou que o nível dentro e fora de campo por ser elevado. E, mesmo com um time mais badalado, o Atlético suou muito para sair com os três pontos, mostrando que o Cruzeiro pode pensar no título e no acesso à Série A do Brasileirão.

Galo atacou mais, mas não dominou o Cruzeiro

O alvinegro começou a partida indo pra cima da Raposa, mas não conseguia converter as chances criadas em gols. Assim, o Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo e sair do primeiro tempo sem sofrer pressão do time atleticano.

Meninos do Cruzeiro se saem bem no clássico

Com vários jogadores vindos da base, como Vitor Roque, Rafael Santos e Daniel Júnior, a Raposa teve consistência deles no jogo, sem “tremer” no maior jogo de Minas Gerais.

Principais jogadores do Galo estavam “travados” e bem vigiados

Hulk, Keno, Arana, Savarino e Nacho foram bem marcados na maior parte do jogo e ficaram “presos” dentro da marcação cruzeirense, bem montada por Paulo Pezzolano.

Susto com Edu

O Galo tinha perdido uma chance com Jair e no momento seguinte, Bruno José arrancou pela direita, acertou belo cruzamento e Vitor Roque, o menino da Toca, mandou para as redes de Everson em uma bela cabeçada. É o quarto gol do atacante em cinco jogos na temporada.

Pênalti para o Galo…Hulk manda para as redes e empata o clássico

Oliveira derrubou o atacante após passe de Nacho, empatou o jogo e fez seu primeiro gol diante do maior rival. Sexto gol de Hulk na temporada. O Galo já teve quatro pênaltis este ano, todos convertidos.

Ademir vira o jogo e dá a vitoria para o Galo

A torcida pediu e Ademir entrou no segundo tempo do clássico. Ele fez a diferença e aos 51’-2º do segundo tempo marcou o gol da virada alvinegra, que garantiu os três pontos para o Atlético, líder do campeonato e classificado para as semifinais.

Bom nível do clássico dá boas esperanças para o futebol mineiro em 2022

O favorito Atlético-MG não dominou a Raposa, mas contou com a força do seu elenco para vencer o maior rival. Mas, o alvinegro segue sendo uma das forças do futebol nacional e vai brigar por mais títulos. Em contrapartida, o Cruzeiro mostrou que está se ajustando e poderá fazer uma grande fase semifinal, pois dificilmente não irá se classificar, e ainda uma Série B digna, com chances de acesso.

Próximos jogos

O Atlético-MG volta a campo no sábado, 12 de março, contra o Democrata-GV, em Governador Valadares, às 16h30. A Raposa joga no domingo, 13, às 17h30, diante do Pouso Alegre.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 2 X 1 CRUZEIROData: 6 de março de 2022Horário: 18h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Igor Junio BenevenutoAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da SilvaGols: Vitor Roque, aos 24’-2ºT(0-1), Hulk(pênalti), aos 40’-2ºT(1-1), Ademir, aos 51’-2ºT(2-1)Cartões amarelos: Guga (ATL), Guilherme Arana (ATL), Rafael Santos (CRU), Vitor Roque (CRU), Willian Oliveira (CRU), Hulk (ATL), Allan(ATL), Keno (ATL)Cartões vermelhos:Público: 53.328Renda: R$ 2.479.840,13 ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)Everson, Mariano (Guga, aos 32’-2ºT), Nathan Silva, Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair, e Nacho Fernández; Keno (Ademir, aos 19’-2ºT), Savarino (Vargas, aos 19’-2ºT) e Hulk