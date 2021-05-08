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Atlético-MG vence o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17

No Nivaldão, meninos do Galo conquistam os primeiros três pontos na competição com gols de Matheus Antônio e Carlos Eduardo. Erick Marcus descontou para os cariocas...
LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 20:44

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 20:44

Crédito: Marcos Faria/Divulgação Vasco
No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 1 na estreia do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols do triunfo do Galo foram marcados por Matheus Antônio e Carlos Eduardo, enquanto Erick Marcus, de pênalti, descontou para o time carioca.
> Confira a tabela do Campeonato CariocaNo primeiro tempo, em um ótimo lançamento, Yan teve espaço pela esquerda e rolou para Matheus Antônio bate no canto do goleiro Allan e abriu o placar para os mineiros aos 13 minutos. Em seguida, aos 27, foi a vez do Gigante da Colina chegar com perigo. O árbitro assinalou pênalti, e Erick Marcus aproveitou para empatar.
> Confira a tabela do Campeonato Mineiro
Apesar do equilíbrio, logo no início da etapa final, Carlos Eduardo marcou o gol da vitória do Atlético-MG. João Lucas fez uma rápida jogada pela direita e cruzou na medida para o menino escorar e sacramentar os primeiros três pontos.
Os Meninos da Colina voltam a campo pela competição diante da Chapecoense, no próximo sábado, às 15 horas, no Estádio Josué Anonni. O Atlético, por sua vez, joga no mesmo dia, às 19h, e enfrenta o Corinthians no Sesc Alterosa, pela segunda rodada.

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