Atlético-MG vence o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17

Crédito: Marcos Faria/Divulgação Vasco

No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu-RJ, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 1 na estreia do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols do triunfo do Galo foram marcados por Matheus Antônio e Carlos Eduardo, enquanto Erick Marcus, de pênalti, descontou para o time carioca.

> Confira a tabela do Campeonato CariocaNo primeiro tempo, em um ótimo lançamento, Yan teve espaço pela esquerda e rolou para Matheus Antônio bate no canto do goleiro Allan e abriu o placar para os mineiros aos 13 minutos. Em seguida, aos 27, foi a vez do Gigante da Colina chegar com perigo. O árbitro assinalou pênalti, e Erick Marcus aproveitou para empatar.

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Apesar do equilíbrio, logo no início da etapa final, Carlos Eduardo marcou o gol da vitória do Atlético-MG. João Lucas fez uma rápida jogada pela direita e cruzou na medida para o menino escorar e sacramentar os primeiros três pontos.