Atlético-MG vence o Internacional e assume ponta do Brasileiro sub-20

O Atlético-MG assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Internacional por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, 3 de novembro, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS. O Colorado caiu para a 10ª posição, com 23 pontos. O time atleticano só perderá a liderança nesta rodada em caso de vitória do Corinthians, que enfrentará o São Paulo, às 19h desta quinta-feira, em Cotia. Giovani abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo e Guilherme Santos ampliou três minutos depois. Aos 43, os donos da casa diminuíram o placar. Com a vitória sobre os gaúchos, o Galinho garantiu antecipadamente a vaga nas quartas de final, chegou a 34 pontos e saltou para o topo da tabela de classificação. Na próxima rodada, a antepenúltima da primeira fase, o adversário será o Fluminense, segunda-feira (7), às 15h30, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. O atacante Guilherme Santos é o artilheiro do certame, com onze gols marcados. Entraram no decorrer da partida Luís Fernando, Luciano, Thiago Juan, Gabriel Santos, João Henrique e Pedro Henrique. Confira a tabela do Galinho no Brasileiro sub-20: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG – CT do Caju 8ª rodada – 25/10 - Atlético 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 3110 – América 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 - Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – 08/11 - Palmeiras 1 x 4 Atlético-MG – Allianz Parque 12ª rodada – 16/11 - Atlético-MG 1 x 0 Santos - SESC Venda Nova 13ª rodada – 21/11 – Bahia 1 x 0 Atlético-MG - Centro Esportivo Praia do Forte 14ª rodada – 26/11 - Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - SESC Venda Nova 15ª rodada – 30/11 - Atlético-MG 4 x 3 Goiás - SESC Venda Nova 16ª rodada – 03/12 - Internacional 1 x 2 Atlético-MG - Morada dos Quero-Queros 17ª rodada – 07/12 - 15h30 - Atlético-MG x Fluminense - SESC Venda Nova 18ª rodada – 13/12 - 15h30 - São Paulo x Atlético-MG - CT de Cotia 19ª rodada – 20/12 - 15h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - SESC Venda Nova