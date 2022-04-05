futebol

Atlético-MG vence o Cruzeiro em clássico pelo Brasileiro Feminino

As Vingadoras superaram as cabulosas em duelo nesta segunda-feira, 4 de abril, em BH...
LanceNet

04 abr 2022 às 23:34

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 23:34

O Alético-MG repetiu o resultado do time masculino profissional e venceu o Cruzeiro no futebol feminino, no primeiro clássico entre os dois times na elite do futebol nacional. As Vingadoras venceram as Cabulosas por 2 a 1, nesta segunda-feira, 4 de abril, no Sesc Venda Nova, em BH, pela quinta rodada da competição. Karol Arcanjo e Soraya marcaram para a equipe alvinegra , enquanto Isabela Queiroz descontou para a Raposa.
O Galo está com sete pontos, sendo uma vitória, três empates e uma derrota, ocupando a nona colocação, uma posição abaixo do G8, que classifica à proxima fase. O Cruzzeiro está na penúltima colocação com com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.As Vingadoras abriram o placar com Karol Arcanjo aproveitando o rebote de uma bola cruzada na área, e tocou sem chances para a goleira Rubi. O Atlético chegou ao segundo gol após cobrança de pênalti de Soraya, depois da falta marcadasobre Iara.
O Cruzeiro diminuiu após cobrança de escanteio, quando a goleira Raíssa saiu mal do gol, socando a bola de forma equivocada. A zaga não conseguiu tirar e a bola sobrou para Isabela Queiroz, que emurrou para as redes diminuindo o placar.
Os dois times voltam a jogar pela sexta rodada, com o Cruzeiro indo visitar o Flamengo no estádio Luso Brasileiro, no sábado, 16 de abril, às 21h30. Já o Atlético-MG recebe o Internacional na segunda-feira, 18, às 17h30, no Sesc Venda Nova.
As oito primeiras colocadas da Série A1 se classificam para as quartas de final da competição. As quatro últimas colocadas serão rebaixadas para a Série A2 de 2023. A primeira fase é em turno único, onde as 16 equipes duelam entre si. Faltam 10 rodadas ainda.
Divulgação/Atlético-MG

