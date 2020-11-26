Atlético-MG vence o Botafogo e permanece na liderança do Brasileiro

Alegria de um lado e agonia do outro. O Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiantado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e assumiu a liderança da competição. Jefferson Savarino e Eduardo Sasha marcaram para o Galo; Marcelo Benevenuto descontou para o Alvinegro.Jogadores do Galo comemoram gol contra o Botafogo no Mineirão (Pedro Souza / Agência Galo / Atlético)Com a vitória, a equipe mineira chegou aos 42 pontos e continuou na liderança do Campeonato Brasileiro, colocando três pontos de vantagem sobre o Flamengo, que ainda joga na rodada. O São Paulo, terceiro colocado, tem 38, mas com três partidas a menos.

A situação do Botafogo é praticamente contrária. O clube de General Severiano segue com 20 pontos e não saiu da 19ª colocação. Já são cinco pontos de distância para o Sport, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Botafogo será um clássico. O Alvinegro volta aos gramados apenas no dia 5 de dezembro, um sábado, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. O Atlético-MG jogará no dia seguinte diante o Internacional no Mineirão, em um confronto direto pela liderança da competição nacional.

ÍMPETO OFENSIVO E GOLMesmo com mais de 10 desfalques, o Atlético-MG não abriu mão do estilo de jogo que vem desenvolvendo desde o começo da temporada. O Galo iniciou a partida tendo a posse da bola, controlando os espaços e criando jogadas para potencializar Keno, na ponta esquerda.

E foi justamente com o camisa 11 que a equipe mineira chegou ao primeiro gol. Keno foi acionado com liberdade pelo lado, avançou e cruzou na medida para Savarino, do outro lado, completar de ombro para o fundo das redes, abrindo o placar para o Atlético-MG.

GALO DOMINA AS AÇÕESO Botafogo passou longe de esboçar qualquer tipo de reação. Na verdade, o Atlético-MG, após o gol, esteve mais perto de dobrar a vantagem do que o Botafogo em empatar o placar. A equipe comandada por Leandro Zago ditava o ritmo da partida.

Apesar de não ter criado mais nenhuma chance de perigo, os mandantes não foram ameaçados. A vantagem construída na primeira parte da etapa inicial ficou intacta pela estratégia de posse e intensidade para pressionar o Botafogo, com dificuldade para sair do próprio campo. Desta forma, o Galo saiu em vantagem nos 45 minutos iniciais.

LÁ É CÁ!​Não demorou muito tempo para o Atlético-MG transformar a pressão sob a equipe do Botafogo em bola na rede. Em rápida trama, o Galo chegou em vantagem no campo de ataque. Savarino cruzou na medida para Eduardo Sasha, que, sozinho, cabeceou, sem chances para Diego Cavalieri.

O Botafogo, diferente do primeiro tempo, reagiu. Minutos depois, o Glorioso diminuiu o placar: Marcinho cobrou escanteio e Marcelo Benevenuto subiu entre os marcadores do Atlético-MG para marcar.

CAVALIERI DÁ SOBREVIDA, MAS BOTAFOGO NÃO RESPONDEO Atlético-MG teve a oportunidade de matar o jogo. Aos 35 minutos, Keno recebeu sozinho na ponta, criou uma jogada individual, partiu para cima e foi derrubado por Marcinho dentro da área. A responsabilidade da cobrança ficou com o próprio camisa 11. O atacante, porém, parou em Diego Cavalieri, com a segunda defesa de pênalti neste Campeonato Brasileiro.

O Botafogo, com a defesa de pênalti, ganhou ânimo para buscar o placar. A equipe comandada por Emiliano Díaz passou a ocupar mais o ataque por meio de bolas longas. O time, contudo, não respondeu e parou na defesa do Atlético-MG, com uma atuação importante para as pretensões da equipe.

FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG 2 x 1 BOTAFOGO

Data: 25/11/2020, às 21h30Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Gramado: BomCartões amarelos: Savarino e Júnior Alonso (CAM); Kevin, Marcinho, Kanu e Victor Luís (BOT)Cartões vermelhos: ninguém

Gols: Savarino (1-0, 17'/1ºT); Eduardo Sasha (2-0, 4'/2ºT); Marcelo Benevenuto (2-1, 8'/2ºT)

ATLÉTICO-MG: Rafael; Bueno, Igor Rabello, Júnior Alonso; Zaracho (Talison 21'/2ºT), Hyoran, Calebe (Wesley 29'/2ºT), Nathan (Marrony 21'/2ºT), Savarino; Eduardo Sasha (Gustavo Henrique 47'/2ºT), Keno. Técnico: Leandro Zago.