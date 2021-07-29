Atlético-MG vence o Bahia outra vez e encaminha vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Em um jogo seguro, o Atlético-MG derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Zaracho e Hulk, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 28 de julho, no Mineirão. Foi o segundo triunfo seguido do Galo em cima dos baianos. A outra vitória alvinegra foi pelo Brasileirão, no último domingo, quando o time mineiro venceu por 3 a 0. Com o resultado, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas de final da competição mata-mata. Para o Bahia, apenas um placar de três ou mais gols de vantagem lhe dará a classificação. Vitória do Tricolor de Aço por dois gols, levará a decisão para as penalidades máximas. A qualidade do alvinegro prevaleceu mais uma vez, mesmo com o Bahia tendo feito um jogo mais corajoso do que no confronto pelo Brasileiro. Bahia mudou a postura e atacou o Galo. Quase abriu o placar A derrota por 3 a 0 pelo Brasileirão no último domingo, 25 de julho, fez o time da Boa Terra mudar sua forma de jogar. Ao invés de ficar esperando os mineiros no seu campo, só se defendendo, resolveu ser mais proativo e foi para o ataque. Não abriu o placar no Mineirão, porque Ronaldo se embolou na hora do arremate final, na cara de Everson. Chance perdida pelo Tricolor custou caro. Atlético na frente O Bahia poderia ter saído vencedor do primeiro tempo, ou pelo menos com um empate, mas não teve calma para marcar seu gol. Daí, a melhor qualidade alvinegra prevaleceu e, em jogada de Hulk, Zaracho colocou a bola nas redes baianas. Na força, na marra, o Incrível Hulk marca mais uma vez Ele recebeu entre três zagueiros do Bahia, parecia que ia perder o lance, mas arrancou com sua super força, abriu a jogada e chutou de direita. Foi o terceiro gol do avante do Galo em cima do time baiano em dois jogos. Galo fez o dever de casa e encaminha a vaga O time mineiro foi superior na maior parte do jogo, se impôs e como tem mais jogadores decisivos, vai para o duelo de volta com uma boa vantagem e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil. Agenda de Galo e Bahia Pelo Brasileiro, o alvinegro encara o Athletico-PR no domingo, 1º de agosto, às 16h, no Mineirão. O Bahia encara o Sport no mesmo dia, só que às 18h15, em Pituaçu. O jogo de volta da Copa do Brasil será no dia 4 de agosto, quarta-feira, às 21h30, no Joia da Princesa.