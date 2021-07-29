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Atlético-MG vence o Bahia outra vez e encaminha vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O alvinegro fez prevalecer sua força em casa e está perto de seguir na competição nacional...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:29

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 23:29
Crédito: O Galo saiu na frente no confronto pela copa do Brasil e precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final-(Pedro Souza/Atlético-MG
Em um jogo seguro, o Atlético-MG derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Zaracho e Hulk, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 28 de julho, no Mineirão. Foi o segundo triunfo seguido do Galo em cima dos baianos. A outra vitória alvinegra foi pelo Brasileirão, no último domingo, quando o time mineiro venceu por 3 a 0. Com o resultado, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas de final da competição mata-mata. Para o Bahia, apenas um placar de três ou mais gols de vantagem lhe dará a classificação. Vitória do Tricolor de Aço por dois gols, levará a decisão para as penalidades máximas. A qualidade do alvinegro prevaleceu mais uma vez, mesmo com o Bahia tendo feito um jogo mais corajoso do que no confronto pelo Brasileiro. Bahia mudou a postura e atacou o Galo. Quase abriu o placar A derrota por 3 a 0 pelo Brasileirão no último domingo, 25 de julho, fez o time da Boa Terra mudar sua forma de jogar. Ao invés de ficar esperando os mineiros no seu campo, só se defendendo, resolveu ser mais proativo e foi para o ataque. Não abriu o placar no Mineirão, porque Ronaldo se embolou na hora do arremate final, na cara de Everson. Chance perdida pelo Tricolor custou caro. Atlético na frente O Bahia poderia ter saído vencedor do primeiro tempo, ou pelo menos com um empate, mas não teve calma para marcar seu gol. Daí, a melhor qualidade alvinegra prevaleceu e, em jogada de Hulk, Zaracho colocou a bola nas redes baianas. Na força, na marra, o Incrível Hulk marca mais uma vez Ele recebeu entre três zagueiros do Bahia, parecia que ia perder o lance, mas arrancou com sua super força, abriu a jogada e chutou de direita. Foi o terceiro gol do avante do Galo em cima do time baiano em dois jogos. Galo fez o dever de casa e encaminha a vaga O time mineiro foi superior na maior parte do jogo, se impôs e como tem mais jogadores decisivos, vai para o duelo de volta com uma boa vantagem e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil. Agenda de Galo e Bahia Pelo Brasileiro, o alvinegro encara o Athletico-PR no domingo, 1º de agosto, às 16h, no Mineirão. O Bahia encara o Sport no mesmo dia, só que às 18h15, em Pituaçu. O jogo de volta da Copa do Brasil será no dia 4 de agosto, quarta-feira, às 21h30, no Joia da Princesa.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 2 x 0 BAHIA Data: 28 de julho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Cartões amarelos: Zaracho (ATL), Junior Alonso (ATL). Gilberto (BAH), Nino Paraíba (BAH)Cartões vermelhos:-Gols: Zaracho, aos 36’-1ºT(1-0), Hulk, aos 29’-2ºT(2-0) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Zaracho (Calebe, aos 40’-2ºT) e Nacho Fernández (Hyoran, aos 40’-2ºT); Hulk (Nathan, aos 46’-2ºT) e Savarino (Eduardo Sasha, aos 40’-2ºT) BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)​Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Juninho Capixaba, aos 38’-2ºT); Patrick, Jonas e Daniel (Matheus Galdezani, aos 38’-2ºT); Rossi, Ronaldo (Rodriguinho, aos 32’-2ºT) e Gilberto.
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