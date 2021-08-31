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Atlético-MG tem quase o triplo de chances de conquistar o Brasileiro em relação a Flamengo e Palmeiras

O levantamento foi feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, que calculou o percentual de cada equipe para soltar o grito de campeão...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 19:03
Crédito: O alvinegro tem 50,8 % de chances de levar o Brasileirão segundo os matemáticos da UFMG- (Pedro Souza/Atlético-MG
Após o empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, o Atlético-MG chegou aos 50,8% de chances de conquistar o título brasileiro, um sonho que a equipe mineira acalenta há meio século. O levantamento feito pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostra o Galo bem cotado para sair da fila e levantar o caneco. Os rivais mais badalados, como Flamengo, quinto colocado, com 31 pontos, e Palmeiras, vice-líder, com 35, quatro a menos que o alvinegro na classificação, aparecem com percentuais de chances bem menores que a equipe de Cuca para conquistar o Brasileirão. O time rubro negro, que ainda tem dois jogos a menos em relação aos rivais, possui 16,6% de chances de título. Já o Verdão aparece com 14,9% de chances de conquista segundo os matemáticos da universidade. Para o site de probabilidades do futebol da UFMG, quem fizer 86 pontos será campeão. Assim, o Galo precisaria de mais 47 pontos para fazer a festa, já que possui 39 pontos na tabela de classificação. Todavia, quem chegar aos 77 pontos tem 99,3% de ser campeão, o que reduziria para 38 pontos conquistados para um time conquistar a taça. O cálculo tem força, já que o Flamengo venceu o campeonato de 2020 com 71 pontos.
Chances de Libertadores e de rebaixamento do Galo​Ainda na parte de cima da tabela, o Galo possui 98,7% de chances de jogar a Libertadores de 2022, enquanto o risco de ser rebaixado do time alvinegro é perto de zero.

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