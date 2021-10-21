Atlético-MG supera os 100 gols na temporada; Flamengo lidera ranking

Flamengo e Palmeiras, que vinham dominando o cenários nacional nos últimos anos, ganharam uma forte concorrência em 2021: o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o Galo, que é líder do Campeonato Brasileiro, goleou o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e deu um passo importante para garantir uma vaga na decisão. De quebra, se tornou o segundo time da Série A a alcançar a marca dos 100 gols na temporada.