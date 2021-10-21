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futebol

Atlético-MG supera os 100 gols na temporada; Flamengo lidera ranking

Times brigam pelo título do Brasileiro e da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 09:50

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:50

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
Flamengo e Palmeiras, que vinham dominando o cenários nacional nos últimos anos, ganharam uma forte concorrência em 2021: o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o Galo, que é líder do Campeonato Brasileiro, goleou o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e deu um passo importante para garantir uma vaga na decisão. De quebra, se tornou o segundo time da Série A a alcançar a marca dos 100 gols na temporada.
Com os tentos de Arana, Réver, Hulk e Zaracho, o Atlético chegou a 103 bolas na rede em 60 partidas disputadas - média de 1,71 g/j. O número é inferior apenas ao do Rubro-Negro Carioca, que empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense na outra semi, e agora soma 132 gols em 59 jogos - 2,23 gj.
TIMES DA SÉRIE A COM MAIS GOLS NA TEMPORADA
1º - Flamengo - 132 gols em 59 jogos (2,23 g/j)2º - Atlético-MG - 103 gols em 60 jogos (1,71 g/j)3º - Grêmio - 95 gols em 59 jogos (1,61 g/j)4º - Palmeiras - 94 gols em 60 jogos (1,56 g/j)5º - São Paulo - 92 gols em 59 jogos (1,55 g/j)

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