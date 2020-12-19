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futebol

Atlético-MG supera o Cruzeiro e vence a final do Mineiro Feminino

As Vingadoras impediram o bicaampeonato das Cabulosas em duelo equilibrado no Mineirão, sí deciido nos pênaltis. Foi a primeira conquista Estadual das meninas alvinegras...
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Publicado em 

19 dez 2020 às 17:19

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 17:19

Crédito: O título das Meninas do Galo é o primeiro no Estadual de Minas-(Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro
Em decisão emocionante, as Vingadoras, time feminino do Atlético-MG, se sagraram campeãs mineiras invictas de 2020 e fizeram a festa no Mineirão. A final contra o Cruzeiro foi disputada no final da manhã deste sábado, 19 de dezembro e decidida na disputa de pênaltis, vencida pelo Galo futebol Feminino por 5 a 3, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal. A taça foi erguida pela capitã Ilana. Gabizinha e Marcella marcaram para o Alvinegro. Vanessinha marcou os dois gols cruzeirenses , levando a decisão para as penalidades.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Cobranças Na disputa por pênaltis deu Galo. Joyce abriu o placar para o Galo. Na sequência, Amanda defendeu o chute de Duda e deu vantagem ao Alvinegro. Tati converteu mais um para o Atlético, enquanto pelo Cruzeiro, a capitã Pires diminuiu a diferença. Ilana foi a terceira a cobrar pelo Galo e anotou o seu gol. Capelinha cobrou forte e fez o segundo tento celeste. Carol também marcou para o Galo Futebol Feminino. Eskerdinha também converteu pelo Cruzeiro. Dani foi a última a cobrar pelo Atlético e converteu o pênalti do título alvinegro, garantindo o título. Foi a primeira conquista do Gal Futebol Feminino no Mineiro, evitando o bicampeonato das Cabulosas. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG (5( 2 x 2 (3) CRUZEIROMotivo: Final do Campeonato Mineiro FemininoLocal-Data: Mineirão-19 de dezembroHorário: 11h Árbitra: Andreza Helena De SiqueiraÁrbitra Assistente 1: Caroline Costa SilvaÁrbitra Assistente 2: Suellen Das Graças Gonçalves Silva
Atlético-MG: Amanda; Lorrany, Tati, Karol e Ilana; Nathália (Gabi Jesus), Bruna (Marcella) e Pissaia (Manu); Guedes (Lorena), Gabizinha (Dani) e Joyce. Técnico: Hoffmann Túlio Cruzeiro; Menezes; Janaína, Pires, Thamirys e Eskerdinha; Thalita (Dedê), Vanessinha, Mariana Santos e Duda; Micaelly e Miriã (Capelinha)Técnico: Marcelo Frigério Gols: Gabizinha, aos 31 do 1º Tempo, e Marcella, aos 52 do 2º Tempo (Atlético); Vanessinha, aos 46 do 1º Tempo, e aos 37 do 2º Tempo (Cruzeiro)
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA sÉRIE B

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