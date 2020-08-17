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futebol

Atlético-MG se aproxima de acerto com o atacante Eduardo Sasha

O negócio entre o clube mineiro e o Santos avançou, porém ainda depende de um acordo entre o jogador e o Peixe para ele vestir a camisa do Galo...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 03:06

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 03:06

Crédito: Sasha está em disputa judicial contra o Peixe, o que pode travar sua negociação com o Galo-(Divulgação Twitter Santos
O atacante Eduardo Sasha está bem encaminhado para ser o próximo reforço do Atlético-MG na temporada 2020. O jogador, de 28 anos, está por detalhes para assinar com o clube mineiro, faltando apenas o Santos confirmar a liberação do jogador.
A informação da vinda de Sasha para o Galo foi noticiada inicialmente pelo portal “Deus me Dibre” e confirmada pelo L!.
O negócio não foi 100% lavrado ainda porque ainda há uma pendência entre o Peixe e Sasha, que acionou o clube paulista na Justiça cobrando mais de R$ 15 milhões. O Santos quer a retirada da ação trabalhista para aceitar liberar o atacante para jogar em Minas Gerais, o que pode acontecer ainda esta semana. Enquanto Santos e Eduardo Sasha tentam avançar nas negociações, a transação entre os clubes caminha bem. O Galo deverá pagar R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas sem confirmar nada, já que ainda não há nenhuma assinatura confirmada por nenhuma parte envolvida na negociação.
Eduardo Sasha jogou no Peixe em 2019 sob o comando de Jorge Sampaoli e se for confirmado, será outra opção de frente que joga dentro e fora da grande área, não sendo o centroavante de ofício. Com a camisa do alvinegro praiano, Sasha fez 104 jogos e marcou 23 gols.

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