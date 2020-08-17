Atlético-MG se aproxima de acerto com o atacante Eduardo Sasha

Crédito: Sasha está em disputa judicial contra o Peixe, o que pode travar sua negociação com o Galo-(Divulgação Twitter Santos

O atacante Eduardo Sasha está bem encaminhado para ser o próximo reforço do Atlético-MG na temporada 2020. O jogador, de 28 anos, está por detalhes para assinar com o clube mineiro, faltando apenas o Santos confirmar a liberação do jogador.

A informação da vinda de Sasha para o Galo foi noticiada inicialmente pelo portal “Deus me Dibre” e confirmada pelo L!.

O negócio não foi 100% lavrado ainda porque ainda há uma pendência entre o Peixe e Sasha, que acionou o clube paulista na Justiça cobrando mais de R$ 15 milhões. O Santos quer a retirada da ação trabalhista para aceitar liberar o atacante para jogar em Minas Gerais, o que pode acontecer ainda esta semana. Enquanto Santos e Eduardo Sasha tentam avançar nas negociações, a transação entre os clubes caminha bem. O Galo deverá pagar R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas sem confirmar nada, já que ainda não há nenhuma assinatura confirmada por nenhuma parte envolvida na negociação.