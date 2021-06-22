Atlético-MG sai na frente, leva empate da Chapecoense e perde chance de ser vice-líder do Brasileiro

O Atlético-MG perdeu a chance de assumir a vice-liderança isolada do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com a Chapecoense, nesta segunda-feira, no Mineirão. Os gols foram marcados de Tchê Tchê para o Galo, com Ravanelli, de pênalti, à Chape.

Com o resultado o Atlético chegou aos 10 pontos, ficando na quinta colocação, a dois pontos do líder Athletico-PR, mas com um jogo a mais. Já a Chape marcou seu terceiro ponto, ficando na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento.Hulk não brilhou no empate em casa do Galo contra a Chapecoense (Pedro Souza / Atlético)A equipe de Cuca decepcionou seu torcedor mais uma vez jogando em casa, pois saiu na frente, poderia ter ampliado, mas deu a impressão de ter sentido falta dos várias desfalques do time. Atuando em casa, o Atlético tem uma campanha irregular, com quatro pontos marcados em nove disputados, tendo uma vitória (São Paulo), um empate (Chape) e uma derrota (Fortaleza). Chances para os dois lados, mas o Galo é mais eficiente​O primeiro tempo foi movimentado, com a Chape assustando logo de cara e tendo mais uma boa chance de marcar. Porém, o Galo fez valer sua melhor qualidade e poderia ter aberto o placar antes dos 20 minutos. Todavia, o gol veio com Tchê, Tchê, em um belo arremate após passe de Hyoran. Alvinegro na frente no Mineirão.

Tchê Tchê em boa jornada​O meio de campo do Atlético-MG se manteve forte com Jair, Allan e Tchê Tchê, o melhor dos três no duelo. O jogador vem crescendo e justificando o pedido de Cuca por sua contratação. Um erro de marcação, um acerto do VAR e gol da ChapecoenseO volante Allan fazia boa partida. Mas um erro de marcação, com um carrinho na grande área em Fernandinho, criou dúvidas na arbitragem, que consultou o VAR e marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Ravanelli não desperdiçou e empatou a partida no Mineirão.

Galo não consegue matar o jogo e tenta os jovens para fazer o gol da vitóriaO segundo tempo do Atlético-MG foi aquém da etapa inicial. Parecia querer administrar o 1 a 0, de forma precipitada. A Chape resolveu ir ao ataque, fez seu gol e viu que poderia tentar algo a mais. O Galo não matou o rival quando teve espaços para jogar. Cuca então apostou em Echaporã e Calebe para dar fôlego novo ao time, mas sem muitos resultados. Chape executa bem seu plano, enquanto o Galo falha de novo em casa​O time catarinense queria o empate. Tentou segurar o Atlético, não evitou o gol alvinegro, mas soube buscar a igualdade e levar o seu precioso ponto. Os mineiros vacilaram novamente e perderam a chance de emendar a quarta vitória seguida e colar na liderança do campeonato. Próximos jogosO Galo encara o Ceará, quinta-feira, às 19h, no Castelão, em Fortaleza. Já A Chape recebe o Internacional no mesmo dia e horário, na Arena Condá.