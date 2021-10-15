Atlético-MG rebate declarações de dirigente do Flamengo que pediu punição ao time mineiro

O Atlético-MG publicou uma nota repudiando declarações do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, quando o dirigente rubro-negro pediu rigor ao STJD para punir o time alvinegro por uma suposta tentativa de invasão da cabine do VAR no jogo contra o Santos, na última quarta-feira, e ainda ira dos dirigentes atleticanos contra os árbitros da partida O árbitro Paulo Roberto Alves Junior escreveu na súmula do jogo que, aos 41 minutos do 1º tempo, o diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, teria desferido "chutes e socos na porta da sala VOR" (video operation room, na sigla em inglês) e usado as seguintes palavras: "Seus ladrões, parem de roubar, nós não vamos aceitar isto". Caetano falou da revolta com o pênalti não marcado em Zaracho, mas negou que teria tentando atacar os membros do VAR. O diretor Rubro-Negro postou em sua conta no Twitter que o STJD puna o time mineiro com "a perda de mando de campo e punição severa dos invasores/agressores" pelo suposto ato relatado na súmula. -Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores. Vamos aguardar o STJD- escreveu Rodrigo Dunshee. O Atlético, que postou a nota nesta sexta, 15, afirma que a declaração do dirigente rubro-negro foi feita de "forma dissimulada e ardilosa", com o intuito de prejudicar o Galo. -É necessário que haja responsabilidade e bom senso nas manifestações de dirigentes, para que não se instale um clima de beligerância e acusações infundadas- O tempo de manobras extracampo e favorecimentos já acabou! Pelo menos, é o que se espera!- dizia parte da nota alvinegra. Atlético-Mg e Flamengo são os principais concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro no momento, com o alvinegro tendo 11 pontos de vantagem para o Fla (56 x 45). Os cariocas têm dois jogos a menos. Veja a nota do Galo na íntegra​"O Clube Atlético Mineiro manifesta repúdio às seguidas declarações de dirigentes e lideranças do Flamengo, como a feita hoje, pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunshee, em sua conta no Twitter.