Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG mostra otimismo e prevê arrecadar R$ 14 milhões com disputa judicial contra o atacante Fred
futebol

Atlético-MG mostra otimismo e prevê arrecadar R$ 14 milhões com disputa judicial contra o atacante Fred

O jogador e o clube mineiro estão em litígio desde 2018 e no mês de setembro o caso deverá ter uma conclusão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 18:57

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:57

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG/divulgação
Durante reunião que aprovou o balanço do Atlético-MG, o Sérgio Sette Câmara revelou, que o Galo espera receber pela ação que o clube move contra o atacante Fred, cerca de R$ 14 milhões. A celeuma entre o alvinegro e o jogador está em disputa desde 2018, após o jogador se transferir para o Cruzeiro mesmo tendo uma cláusula que indicava uma multa de R$ 10 milhões na época.
-O Atlético, na minha gestão e já há alguns anos, é quase invicto nas discussões judiciais. Nós ganhamos praticamente tudo. A discussão com Fred está ainda em fase recursal, mas a decisão da Câmara Arbitral foi unânime. É uma dívida que, hoje, ele tem conosco de praticamente R$ 14 milhões-disse o presidente.
Ao longo do processo, o Atlético obteve vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, com contra-ataques da defesa de Fred na Justiça do Trabalho, mas tendo outras derrotas. Por fim, os advogados do jogador recorreram ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), última instância que deverá ter uma conclusão na disputa até o fim de setembro. Outras vitórias jurídicas do Galo​Sérgio Sette Câmara citou que o departamento jurídico do Atlético tem conseguido êxitos em outros casos que envolvem ações de ex-jogadores do clube, como o processo contra o ex-lateral-direito Cicinho, que reduziu uma dívida de R$ 9 milhões para R$ 3,2 milhões e ainda a derrota do Banfield, da Argentina, que acionou a FIFA para receber uma indenização de 15 milhões de dólares, quando o meia Cazares foi contratado. Os argentinos se sentiram lesados na época, pois teriam a preferência de compra junto ao Independiente Del Valle. Porém, o caso foi arquivado. -Recentemente, tivemos uma vitória maravilhosa na FIFA do Banfield, de 15 milhões de euros. Vamos fazendo a conta. Cicinho, tivemos uma reversão e um crédito para o Atlético de R$ 9 milhões. Trabalho do Raul Olivardes, um advogado muito competente-concluiu Sette Câmara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados