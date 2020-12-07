Atlético-MG marca aos 49 e arranca empate contra o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20

Um gol no último minuto decretou o empate entre Fluminense e Atlético-MG, nesta segunda-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No Estádio das Alterosas, o Tricolor saiu na frente, com gol de John Kennedy, mas cedeu o empate aos 49 minutos do segundo tempo, quando Murilo Coletti empatou a partida para os donos da casa.
Com o resultado, o Atlético-MG alcançou os 35 pontos e se manteve na liderança da competição. Já o Fluminense chegou aos 31 pontos e continua na 4ª posição da tabela, com cinco pontos a mais que o 9º colocado Internacional, o primeiro fora da zona de classificação para as quartas de final.
Na próxima rodada (a penúltima da primeira fase), o Atlético-MG enfrenta o São Paulo, em Cotia, no próximo domingo, às 15h30 (de Brasília). O Fluminense, por sua vez, encara o Flamengo nas Laranjeiras na segunda-feira, também às 15h30.