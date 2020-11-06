Atlético-MG libera o lateral Maílton para acertar com o Coritiba

O Atlético-MG liberou mais um jogador do seu elenco para empréstimo. Desta vez, quem deixará clube é o lateral-direito Maílton. Ele será cedido ao Coritiba. O clube informou sobre o negócio no início desta quinta-feira, 5 de novembro. Falta apenas Maílton ser aprovado nos exames médicos para que seja confirmado como jogador do Coxa. A transação acertou que o lateral ficará no time paranaense até o fim do Brasileiro, em fevereiro de 2021. Maílton vinha sendo pouco aproveitado por Jorge Sampaoli, sendo escalado fora da sua posição, mais avançado. O treinador optou em ter no elenco Mariano e Guga. Contratado no início de 2020, Maílton estava no Operário-PR em 2019, onde jogou a Série B. Ele pertencia ao Mirassol-SP e foi adquirido pelos mineiros que assinou contrato com ele até 2022. No Atlético, fez 11 jogos, sendo seis no Mineiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e apenas cinco vezes no Campeonato Brasileiro,marcando um gol contra o Tupynambás, pelo Estadual.