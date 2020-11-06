futebol

Atlético-MG libera o lateral Maílton para acertar com o Coritiba

O jogador, contratado no início do ano, teve poucas chances com Jorge Sampaoli e é mais um a deixar o elenco alvinegro...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 21:09

Crédito: Maílton tem contrato com o Atlético-Mg até o fim de 2022, mas jogará o restante do Brasileiro pelo Coxa-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG liberou mais um jogador do seu elenco para empréstimo. Desta vez, quem deixará clube é o lateral-direito Maílton. Ele será cedido ao Coritiba. O clube informou sobre o negócio no início desta quinta-feira, 5 de novembro. Falta apenas Maílton ser aprovado nos exames médicos para que seja confirmado como jogador do Coxa. A transação acertou que o lateral ficará no time paranaense até o fim do Brasileiro, em fevereiro de 2021. Maílton vinha sendo pouco aproveitado por Jorge Sampaoli, sendo escalado fora da sua posição, mais avançado. O treinador optou em ter no elenco Mariano e Guga. Contratado no início de 2020, Maílton estava no Operário-PR em 2019, onde jogou a Série B. Ele pertencia ao Mirassol-SP e foi adquirido pelos mineiros que assinou contrato com ele até 2022. No Atlético, fez 11 jogos, sendo seis no Mineiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e apenas cinco vezes no Campeonato Brasileiro,marcando um gol contra o Tupynambás, pelo Estadual.

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

