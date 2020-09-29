Atlético-MG impõe cláusula no contrato de Cazares e ele não poderá enfrentar o Galo no Brasileirão

Cazares foi apresentado pelo Corinthians no sábado, 26 de setembro e fica no Timão até até junho de 2021, encerrando seu vínculo com o Galo que iria até dezembro deste ano. A informação foi veiculada no GE e confirmada pelo L!. O Atlético também ficou com 20% dos direitos do camisa 10, que abriu mão de valores que tinha a receber do time mineiro para jogar no Corinthians. Cazares fez apenas um jogo em 2020 e vinha tendo constantes polêmicas fora de campo, o que o fez ser excluído dos planos de Jorge Sampaoli para o restante da temporada. O equatoriano chegou ao Galo em 2016, marcando 41 gols em 205 jogos, sempre sendo esperança de grandes exibições. Porém, seu histórico de polêmicas está na mesma proporção da esperança atleticana em vê-lo ser o líder técnico do time, algo que ainda não aconteceu, apesar dos bons números e qualidade do seu jogo.