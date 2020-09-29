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Atlético-MG impõe cláusula no contrato de Cazares e ele não poderá enfrentar o Galo no Brasileirão

O jogador foi cedido ao Corinthians e parte do acordo indica que o meia não poderá estar em campo no duelo entre os dois times no segundo turno...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Atlético-MG colocou uma cláusula no contrato do meia Cazares ao ser cedido para o Corinthians: que ele não poderá enfrentar o Galo no segundo turno do Brasileiro.
Cazares foi apresentado pelo Corinthians no sábado, 26 de setembro e fica no Timão até até junho de 2021, encerrando seu vínculo com o Galo que iria até dezembro deste ano. A informação foi veiculada no GE e confirmada pelo L!. O Atlético também ficou com 20% dos direitos do camisa 10, que abriu mão de valores que tinha a receber do time mineiro para jogar no Corinthians. Cazares fez apenas um jogo em 2020 e vinha tendo constantes polêmicas fora de campo, o que o fez ser excluído dos planos de Jorge Sampaoli para o restante da temporada. O equatoriano chegou ao Galo em 2016, marcando 41 gols em 205 jogos, sempre sendo esperança de grandes exibições. Porém, seu histórico de polêmicas está na mesma proporção da esperança atleticana em vê-lo ser o líder técnico do time, algo que ainda não aconteceu, apesar dos bons números e qualidade do seu jogo.

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