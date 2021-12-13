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Atlético-MG iguala o Flamengo e se torna o clube com mais gols na história da Copa do Brasil

Galo goleou o Athletico Paranaense no 1º jogo da decisão...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 07:15

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:15

Campeão brasileiro, o Atlético Mineiro deu um passo gigantesco rumo ao título da Copa do Brasil 2021. Neste domingo, o Galo goleou o Athletico Paranaense por 4 a 0, no Mineirão, e abriu uma ótima vantagem para o jogo de volta, que será realizado na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada. Vargas, duas vezes, Keno e Hulk marcaram os gols da equipe mineira.
Além de botar uma mão na taça, o Atlético atingiu também uma marca histórica neste fim de semana. Com os quatro tentos anotados - a primeira vez que isso ocorre em uma final -, se tornou o clube com mais gols na história da competição nacional, igualando o Flamengo, com 344 bolas na rede. O alvinegro, porém, alcance o recorde com apenas 175 partidas disputadas, 18 a menos do que os cariocas.
CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
1º - Atlético-MG - 344 gols em 175 jogosFlamengo - 344 gols em 193 jogos3º - Vasco - 334 gols em 192 jogos4º - Grêmio - 315 gols em 197 jogos5º - Cruzeiro - 313 gols em 170 jogos
Crédito: Kenomarcounagoleadaatleticana(FOTO:PEDROSOUZA/ATLÉTICO

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