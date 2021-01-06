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Atlético-MG faz proposta para o lateral-direito Orejuela, que ainda tem vínculo com o Cruzeiro

Com o negócio entre Raposa e Grêmio  ter fracassado, o Galo entrou na briga para contar com o jogador, de 23 anos, em seu elenco...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 14:29

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 14:29

Crédito: Orejuela se destacou no Cruzeiro em 2019, foi emprestado ao Grêmio em 2020 e a Raposa tenta vendê-lo para fazer caixa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Com a desistência do Grêmio em comprar o lateral-direito Orejuela, que tem vínculo com o Cruzeiro, o Atlético-MG fez uma proposta pelo jogador, de 23 anos, que jogou a temporada 2020 no Tricolor Gaúcho. O agente do jogador, Vinícius Prates, confirmou que há uma negociação envolvendo Galo e Raposa sobre o colombiano, que se destacou no futebol brasileiro em 2019, ao jogar pelo time celeste. A informação do interesse atleticano foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. A venda do colombiano, de 23 anos, para o Grêmio, estava bem encaminhada, mas o negócio “melou” no início de janeiro. O valor original pedido pelo Cruzeiro era de R$ 21 milhões, mas um “desconto” seria dado ao time gremista para concluir a negociação e os mineiros terem uma receita extra em seu caixa.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA -Dia 11 de dezembro nós recebemos a comunicação do Cruzeiro dando confirmação de toda negociação. Acertamos o salário do jogador, renovação de seu contrato, que no primeiro momento teve prorrogação de dois meses para o Cruzeiro acertar sua situação com clube europeu que detém 50% dos direitos econômicos do jogador(Ajax-HOL). Mas no dia 31 fomos surpreendidos como a situação que alterava completamente as cláusulas da nossa negociação. Por conta disso achamos uma situação bastante desconfortável depois de termos acertado e me pareceu intransponível. Por consequência disso, o negócio foi desfeito por iniciativa do Cruzeiro. Eu lamento muito, gostávamos muito desse jogador — explicou o presidente Romildo Bolzan Júnior em entrevista para a RBS TV, do Rio Grande do Sul. Orejuela, que custou 150 mil euros aos cofres gremistas pelo empréstimo, ainda está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda e faz tratamento em Porto Alegre. Entretanto, ele terá de se reapresentar na Toca da Raposa, pois voltou a ser jogador do Cruzeiro desde 1º de janeiro. O Galo pode pagar ao Cruzeiro mais do que estaria acertado como Grêmio, cerca de 3 milhões de euros (R$ 22 milhões) para contar com o lateral. O interesse alvinegro é pela compra, ficando com os direitos econômicos do jogador, que se juntaria a Guga e Mariano no elenco do Atlético.

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