Atlético-MG empata com o Tombense e chega à 15ª final consecutiva do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG empatou o Tombense por 1 a 1, gols de Eduardo Sasha e Caíque, e avançou para as finais do Campeonato Mineiro. O Galo chega à sua 15ª decisão seguida na competição. Desde 2007 que o alvinegro está entre os finalistas.
O time de Cuca tinha larga vantagem no confronto geral, já que vencera na partida de ida por 3 a 0, obrigando a equipe de Tombos ir atrás de uma goleada, algo que não aconteceu no jogo do Mineirão, neste sábado, 8 de maio. Agora, o time atleticano aguarda quem será o seu rival na final, América-MG ou Cruzeiro, que decidem a segunda vaga na final do Campeonato Mineiro de 2021. Sasha abre o placar e facilita ainda mais o confronto para o GaloO atacante aproveitou a chance e deixou sua marca nas redes do Tombense, abrindo caminho para confirmar a classificação atleticana no Mineirão e não dando nenhuma chance de reação para a equipe de Tombos no duelo. Segundo tempo administrando e observando O técnico Cuca já havia feito mudanças na equipe, colocando um time alternativo desde o início. E com a folga no confronto , o Galo administrou a partida e o treinador pôde fazer mais observações de jogadores quem vem atuando menos no elenco e assim, ganhar outras opções táticas para a equipe. Tranquilidade merecida O Atlético-MG mereceu ter um duelo “leve” nas semifinais, pois fez a melhor campanha da primeira fase do Estadual. E, com a força do seu elenco, resolveu logo o confronto pode seguir ajustando a equipe para chegar forte na decisão Mineira e na reta final da fase de grupos da Libertadores. Próximos jogos O Galo volta a campo na quinta-feira, 13 de maio, às 21h, contra o América de Cali, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. No Mineiro, o alvinegro inicia a decisão domingo, dia 16, contra América-MG e Cruzeiro.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 1 x 1 TOMBENSEData: 8 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Frederico Vilarinho e Leonardo Henrique PereiraVAR: Igor Junio BenevenutoCartões amarelos: Jair (ALT), Diego Tardelli (ATL), Jean Lucas (TOM), Moisés (TOM), Keké (TOM)Cartões vermelhos:Gols: Sasha, aos 7’-1ºT(1-0), Caíque, aos 33’-2ºY(1-1) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Matheus Mendes; Mariano, Réver, Igor Rabello (Gabriel, aos 34’-2ºT) e Dodô; Allan, Jair (Alan Franco,aos 11’-2ºT) e Hyoran(Nathan, aos 16’-2ºT); Diego Tardelli(Marrony, aos 34’-2ºT), Sávinho (Eduardo Vargas-intervalo) e Sasha
TOMBENSE (Técnico: Rafael Guanaes)Felipe Garcia, Lucas Falcão (Moisés, aos 30’-2ºT), Wesley, Ramon e Manoel; Rodrigo (Paulinho Dias, aos 30’-2ºT), Marquinhos, Everton Galdino (Caíque, aos 14’-2ºT); Rodrigo Carioca (Pedrão, aos 45’-2ºT), Rubens (Jean Lucas-intervalo) e Keké