Atlético-MG elimina o Fluminense e avança à semifinal da Copa do Brasil

O Atlético-MG confirmou a vantagem e venceu novamente o Fluminense, na noite desta quarta-feira (15), desta vez por 1 a 0, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Depois do 2 a 1 no Maracanã, o Galo fez o resultado com gol de Hulk, de pênalti, no Mineirão, e agora espera o vencedor de Fortaleza e São Paulo ainda nesta quarta para saber o adversário.
As partidas estão previstas para as semanas dos dias 20 e 27 de outubro. Agora às duas equipes voltam a se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Atlético receberá o Sport no próximo sábado, às 19h, no Mineirão, enquanto o Flu visita o Cuiabá na segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal.
O JOGO
Com propostas bem definidas, o Atlético foi para o ataque, mesmo estando com vantagem, mas se deparou com um Fluminense completamente fechado e aplicado na defesa, o que dificultou a criação das jogadas. Com poucos espaços, o Galo girou a bola para tentar encontrar alternativas. Pelo lado do tricolor, a equipe até tentou explorar a velocidade dos pontas, especialmente com Caio Paulista, mas teve problemas para avançar e ficar com a bola.
As duas melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Fluminense. Primeiro, em contra-ataque de velocidade, Danilo Barcelos partiu e achou Fred, que cabeceou e parou em bela defesa de Everson. No lance seguinte, o goleiro saiu muito mal e a bola sobrou para Luiz Henrique, que tentou cruzar de costas para o gol, mas errou a direção. Na reta final, o Galo melhorou e passou a chegar mais, dando sustos, mas ainda sem finalizar com mais qualidade pela dificuldade de achar espaços.
O segundo tempo voltou animado e com um Atlético-MG diferente, se arriscando mais após a entrada de Diego Costa. A pressão funcionou aos sete minutos. Mariano cruzou e Danilo Barcelos desviou, mas a bola bateu no cotovelo. Após análise no vídeo, o árbitro assinalou a penalidade. Hulk foi para a cobrança, deslocou o goleiro e abriu o placar, ampliando a vantagem.
Nos minutos finais, o técnico Marcão tentou mudar o time e encher de atacantes para chegar com mais perigo, no entanto, o que se viu foi um Atlético confiante, seguro e que criou uma oportunidade mais clara, com Diego Costa. Enquanto os mandantes apenas administraram o resultado, os visitantes não conseguiram se organizar para brigar. Assim, o Atlético-MG confirmou a vaga na semifinal.