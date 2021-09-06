Atlético-MG e Prefeitura de BH se reunião para decidir se terá ou não torcida no duelo com o Palmeiras

A Prefeitura de Belo Horizonte e o Atlético-MG irão se reunir nesta quinta-feira, 9 de setembro, para discutir se haverá condições para o retorno da torcida ao Mineirão, com foco no duelo do dia 28, contra o Palmeiras, pela volta das semifinais da Libertadores. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L! com a prefeitura da capital mineira. O encontro pode reverter a proibição da presença de público nos estádios de BH, imposta pela PBH depois dos incidentes ocorridos nos jogos do Galo contra o River Plate, pela Libertadores, e do Cruzeiro com o Confiança, pela Série B. Protocolos de segurança sanitária desrespeitados, aglomerações e torcedores sem máscara dentro do estádio foram alguns fatos observados nas partidas, que voltaram a ter público depois de 500 dias de casas vazias. As novas conversas para a retomada de torcida nos estádios deve contar também com América-MG e Cruzeiro. O Coelho diz que ainda não foi convidado para a reunião de quinta-feira, enquanto a Raposa recebeu o convite, mas ainda não confirmou presença. Caso não haja liberação para o jogo em Belo Horizonte, a cúpula alvinegra pode mudar o local da partida para Brasília, no estádio Mané Garrincha e receber o seu torcedor.