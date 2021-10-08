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Atlético-MG desiste oficialmente de anular jogo com o Palmeiras pelas semifinais da Libertadores

O clube mineiro ainda poderia recorrer da decisão da Conmebol, que negou o pedido de repetição do duelo no Mineirão, quando a entidade confirmou o resultado do jogo...
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Publicado em 

08 out 2021 às 18:52

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:52

Crédito: A jogada que originou o dol de Dudu getou dúvidas se foi válida ou não, pois o atacante Deyverson invadiu o campo com a bola ainda rolando-(Reprodução/SBT
A briga do Atlético-MG para conseguir a classificação à final da Libertadores fora dos campos se encerrou. O clube mineiro desistiu oficialmente de tentar anular a partida contra o Palmeiras, no último dia 28 de setembro, quando houve o empate por 1 a 1, que garantiu a vaga na decisão para o time paulista. O Galo tentou anular o jogo alegando que o atacante Deyverson, ao invadir o campo, teria tornado o gol de Dudu ilegal, mesmo com o VAR instruindo o árbitro a dar cartão amarelo para o jogador do Verdão. A entidade negou o pedido alvinegro, que ainda teria como apelar da decisão. Todavia, o Galo não vai mais buscar mudanças no resultado final da partida. O Atlético queria anular o gol de Dudu e determinar o resultado final da partida em 1 a 0 para o Atlético, classificando o clube para a final da Libertadores contra o Flamengo, ou que o duelo fosse repetido em data definida pela Conmebol.
Se tentasse apelar à Comissão de Apelações da Conmebol, o clube mineiro teria de gastar 3 mil dólares (cerca de R$ 16,5 mil) nas custas do processo. O presidente Sérgio Coelho confirmou que o Galo não dará prosseguimento ao caso, pois sabe que as chances de reverter a situação eram muito pequenas. Assim, o assunto Libertadores 2021 virou passado no Galo, que foca suas energias na busca pelos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, em que está bem cotado para conquistá-los. Os mineiros são líderes isolados do Brasileiro, com 50 pontos, 11 mais do que Flamengo e Palmeiras. Na Copa do Brasil, o time de Cuca decide uma vaga na final com o Fortaleza.

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