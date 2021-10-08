Atlético-MG desiste oficialmente de anular jogo com o Palmeiras pelas semifinais da Libertadores

A briga do Atlético-MG para conseguir a classificação à final da Libertadores fora dos campos se encerrou. O clube mineiro desistiu oficialmente de tentar anular a partida contra o Palmeiras, no último dia 28 de setembro, quando houve o empate por 1 a 1, que garantiu a vaga na decisão para o time paulista. O Galo tentou anular o jogo alegando que o atacante Deyverson, ao invadir o campo, teria tornado o gol de Dudu ilegal, mesmo com o VAR instruindo o árbitro a dar cartão amarelo para o jogador do Verdão. A entidade negou o pedido alvinegro, que ainda teria como apelar da decisão. Todavia, o Galo não vai mais buscar mudanças no resultado final da partida. O Atlético queria anular o gol de Dudu e determinar o resultado final da partida em 1 a 0 para o Atlético, classificando o clube para a final da Libertadores contra o Flamengo, ou que o duelo fosse repetido em data definida pela Conmebol.