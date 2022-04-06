Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG têm datas dos confrontos na 3ª fase da Copa do Brasil definidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu como será a tabela dos da terceira fase da Copa do Brasil. A entidade Os jogos estão marcados para acontecer entre os dias 19 de abril e 1 de maio. Os quatro times mineiros na disputa entram em campo na quarta-feira, 19 de abril, e quinta-feira, 20 de abril.

O América-MG começa sua caminhada na Copa do Brasil em Maceió, encararando o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h. No mesmo dia, às 21h30, o Cruzeiro terá o Remo pela frente, em Belém.

Já o o atual campeão Atlético-MG vai receber o Brasiliense, na quarta-feira ,20, às 19h, no Mineirão, mas o local pode ser alterado, pois o estádio terá shows agendados no período.

O Tombense, quarto representante do Estado na competição, recebe o Ceará no interior de Minas, às 21h30, também no dia 20 de abril.

A tabela detalhada dos jogos da volta ainda não foi divulgada, mas a tendência é que os confrontos ocorram nos dias 10, 11 ou 12 de maio.Confira a tabela dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Terça-feira, 19 de abril:19h: CSA-AL x América - Estádio Rei Pelé19h30: Bahia-BA x Azuriz-PR - Estádio Fonte Nova 21h30: Fluminense-RJ x Vila Nova-GO - Estádio Maracanã21h30: Remo-PA x Cruzeiro - Estádio Baenão

Quarta-feira, 20 de abril16h: Goiás-GO x Red Bull Bragantino-SP - Estádio Hailé Pinheiro19h: Atlético x Brasiliense-DF - A definir19h: Fortaleza-CE x Vitória-BA - Estádio Castelão 19h: Tocantinópolis-TO x Athletico-PR - Estádio Nilton Santos 19h30: Juventude-RS x São Paulo-SP - Estádio Alfredo Jaconi 19h30: Coritiba-PR x Santos-SP - Estádio Couto Pereira 21h30: Tombense-MG x Ceará-CE - Estádio Soares de Azevedo 21h30: Portuguesa-RJ x Corinthians-SP -Estádio Do Café 21h30: Ceilândia-DF x Botafogo-RJ - Estádio A definir

Quinta-feira, 21 de abril21h30: Atlético-GO x Cuiabá - Estádio Antônio Accioly

Sábado, 30 de abril21h: Palmeiras x Juazeirense - Estádio Allianz Parque

Domingo, 1 de maio18h: Altos-PI x Flamengo-RJ - Estádio Albertão