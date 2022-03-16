Atlético-MG contrata o lateral-direito Sandro Perpetuo, ex-Santos

O Galo ainda não definiu se Sandro irá atuar pelo sub-20, ou na equipe profissional, visto que com a longa temporada, poderá precisar de reposição para possíveis ausências de Guga e Mariano, os donos da posição. O Diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, buscou o jogador na Villa Belmiro com ajuda do do centro de análise do clube, que indicou o atleta para o Atlético. Sandro se destacou na base do Peixe, sendo no vice-campeonato da Copinha deste ano, inclusive sendo o capitão do time praiano. O jogador não foi aproveitado no time principal do Santos e ficou livre para acertar com outra equipe. A suspensão de Guga e lesão de Mariano no jogo contra o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, ligaram o alerta no Galo para a necessidade de ter mais um jogador para a lateral-direita, visto que o Atlético terá mais um ano intenso de competições.