Atlético-GO x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Vasco, o Cruz-Maltino visitará o Atlético-GO, nesta quinta, às 21h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Na zona de rebaixamento, a equipe carioca necessita reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigo de uma possível queda.

+Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroPor outro lado, o Dragão segue com seis pontos de distância para o Z4 e tenta abrir uma vantagem ainda maior. Como o Gigante da Colina é o décimo sétimo, primeiro time da zona de rebaixamento, em caso de vitória, os goianos podem abrir nove pontos restando apenas dez partidas para o fim da competição.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoverá algumas mudanças na equipe que entrou em campo diante do Athletico-PR em dezembro, ainda sob o comando do português Ricardo Sá Pinto.

O Atlético-GO não terá à disposição Dudu e Gilvan, suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o técnico Marcelo Cabo poderá ter os retornos do atacante Zé Roberto, que cumpriu suspensão e de João Victor e Natanael, ambos liberados departamento médico do clube. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO x VASCO

Data/Hora: 7/1/2021, às 21h00Local: Antônio Accioly, GoiâniaÁrbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)Jean; Arnaldo, João Victor, Éder e Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

Suspensos: Dudu e Gilvan (Ambos pelo 3º Amarelo)Pendurados: Natanael, Everton Felipe, Chico, Oliveira e Marlon FreitasVoltam de suspensão: Zé Roberto (3º Amarelo)

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Juninho e Gil (Carlinhos); Yago PIkachu, Cano e Talles.

Suspensos: -Pendurados: Léo Matos, Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno GomesVoltam de suspensão: Henrique e Jadson (Todos pelo 3º Amarelo)